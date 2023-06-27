39歲女子涉社交群組披露前男友個人資料兼「負評」　犯起底罪被捕

私隱專員公署今日（27日）在九龍區拘捕一名39歲女子，涉因感情糾紛而「起底」前男友，在社交平台發布他人個人信息及對事主負面評論。被捕女子是男事主前女友，去年8月開始與事主交往，並在去年8月到今年5月期間，在三個不同群組發布其個人資料及對其負面評論，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《私隱條例》第 64(3A)條的規定。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

私隱專員公署表示，被捕人為39歲中國籍女子。調查顯示，被捕人於2022年8月開始，與一名男子交往，被捕女子為該男子的前女友。2022年8月至2023 年5月期間，有人在一個社交媒體平台三個不同的群組先後發布了合共四條包含事主個人資料的訊息，並對男事主作出負面的評論。

調查指，男事主被披露的個人資料包括中文姓名、英文姓氏及別名、年齡、手提電話號碼、家庭狀況及相片。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不應因為私人恩怨而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。