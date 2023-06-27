傷人案｜蕭澤頤指7.1加強高調巡邏　反修例調查「唔想草草了事」

本港接二連三出現傷人襲擊案。深水埗區議會今日（27日）舉行大會，警務務處處長蕭澤頤主動提及荷里活廣場兇案，他承認近日多宗暴力案件令市民感到不安，因此警方會在七一當日作出高調巡邏，並加強截停搜查，呼籲市民「見疑即報」。



有議員追問反修例事件的調查進度，蕭澤頤表示仍在檢視相關案件，「比之前睇落複雜好多，唔想草草了事。」



▼6月27日 深水埗區議會舉行大會，警務務處處長蕭澤頤與多位區議員會面▼



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蕭澤頤在會上主動提及月初發生的荷里活廣場謀殺案，他指近日多宗暴力案件雖然令人感到不安，但根據警方數據，相關案件較2019年同期下降近一成。

被問反修例調查進度 蕭：比之前複雜好多，唔想草草了事

蕭澤頤又指，七一當日將會加派警力維持治安，並指已應行政長官李家超的指示，加強巡邏，調配人手，除了一般前線巡邏外，警方將安排部分水警到陸上作高調巡邏，並加強截停搜查。

蕭澤頤再三呼籲，市民如遇到可疑人物或物件應立刻通知警方，見疑即報，「希望市民都可以幫下我哋手。」他又指，的士業界是警方合作無間的夥伴，下月將會與逾40個的士業商會召開會議，呼籲的士司機見疑即報。

有議員在會上問及反修例事件被捕人士暫未被控的案件將如何處理，蕭澤頤表示仍在檢視相關案件，「比之前睇落複雜好多，唔想草草了事。」

蕭澤頤主動提及荷里活廣場謀殺案。他承認，近日多宗暴力案件令市民感到不安，七一當日將作高調巡邏，並加強截停搜查，呼籲市民須見疑即報。（鄧康翹攝）

增加防騙宣傳 與銀行及電訊商合作

蕭澤頤又指出，本港去年整體錄得70,048宗罪案，較前年上升8.7%，破案率為35.2%，罪案上升主因詐騙案急增8000宗，佔罪案總數近四成。他指，疫情下市民網購及網上交友活動增加，以及網上投資騙案都令市民容易經電話或網上受騙。

蕭澤頤表示，警方已盡力宣傳防騙，例如在行車隧道的電台廣播植入廣告，增加電視廣告，以致在戲院播放電影前播宣傳：「想做到一個方法係你唔想聽都要你聽，希望大家一定要提高警覺。」

與電訊商合作研短訊發放人登記制度

他提及，將會與金管局和電訊商合作，對於來自境外高風險的來電中，加入預警訊息，考慮設立短訊發放人登記制度，方便市民分辨出偽冒短訊；建議銀行發現有戶口有可疑收款就通知警方，而警方新設的「防騙視伏器」手機應用程式會記錄曾詐騙的電話及網址，並對收到該電話的市民作出通知。

他續指，銀行在實時監測時，如果發現戶口有可疑收款，而該款項跟受害人的被騙款項相乎，就可通知警方，未來將會研究以人工智能技術輔助以提升行動效率。