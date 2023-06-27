初選案（十一）｜彭卓棋稱用攬炒等激進字眼　只為爭最黃的選票

民主派初選案，16名不認罪被告的審訊經過逾70天的審訊，已進入辯方案情，公民黨的被告鄭達鴻自辯至尾聲時，遭法官追問區諾軒寫給他的信，鄭稱與區只有工作關係，被捕後亦沒有與區聯絡，指該信是事出突然。



鄭作供完畢後，因被告楊雪盈不作自辯亦不傳召證人，同於港島區出選，並以獨立人士參選的被告彭卓棋出庭自辯。彭他透露過往曾創立青年創業聯盟，推廣到大灣區發展，更曾被人笑是「大灣棋」。他當選區議員後，亦有努力推廣區內基建，強調不會無差別反對預算案，但受當時社會氣氛影響，又想吸引「最黃」一群的選票，才在政綱中用上「攬炒」等激進的「選舉語言」。但他指這些只是選舉策略，現在回看也覺有點尷尬，亦承認這是自傲的代價。



16名受審被告及各人的資料。(詳看下圖)

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初選案時序。(詳看下圖)

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聆訊第73天 鄭達鴻指區諾軒來信事出突然

公民黨的鄭達鴻在作供尾聲時，遭法官追問他與區諾軒的關係，及為何區會在獄中寫信給他。鄭稱與區只屬工作關係，被捕後並無與區接觸，又指該信是事出突然。

彭卓棋開始自辯

另一被告彭卓棋亦開始作供，並稱創立香港青年創業聯盟後，曾辦推廣到大灣區創業的活動，更被笑是「大灣棋」。他參與的初心是希望在政策層面推動青年創業，若當選後需要審議預算案，不會無差別投反對票。他又透露2020年3月，戴耀廷及區諾軒等準備籌辦初選，他曾與二人聯絡，他當時會視自己是民主派，至同年5至6月，才會視自己為「本土派」。

被告彭卓棋自辯時稱，他曾創立聯盟助青年到大灣區發展，故曾被人笑稱是「大灣棋」。(歐嘉樂攝)

聆訊第74天 彭卓棋認為吸引最黃選票用激進字眼

彭卓棋繼續作供，並稱早期曾打算在其宣傳單張列出其過往功績，但感受到在當時社會氣氛底提這些是沒用的，他為了爭取「最黃一群」的選票，在其政綱中使用了較激進的選舉語言，包括攬炒、對抗極權等，他並稱，以他對否決預算案的理解， 一直都是「可用可不用」，他被捕後才知「攬炒十步曲」是戴耀廷提出的，亦到那時才明「無差別」的箇中意思。他又指當時所用政綱：「今日睇翻唔係好好。」亦承認該選舉策略導致他最終大敗。

彭又認初選時為了滿足深黃的選民，「扮得比自己更黃」，又因他是土生土長的香港人，想香港好，所以自詡本土派，至於如何界定本土派並不重要，因為他需要標籤自己，否則選民不會知道他是誰。但彭也稱選民眼睛是雪亮的，故此他的票數十分低，直認其選舉策略是失敗的。

聆訊第75天 彭卓棋稱以為刪掉政綱便已安全

被告彭卓棋供稱，他在2020年7月1日，《港區國安法》實施後，曾閱讀法例條文，但不明白箇中內容，但他仍決定放棄原有政綱，在「空洞的情況」下參選，認為已經「好安全」，不會違法。彭承認他與團隊初選期間所作言論並非正確，因他們當時的選舉策略是要「鬥黃」，又說：「呢個係我哋策略錯誤，同埋我哋自傲嘅代價，所以我今日喺度。」

此外，彭又稱他簽署《墨落無悔》聲明時，因見到同區已有參選人簽署，如果他不簽便會「輸陣勢」，雖然他之後亦有在Facebook宣佈已簽，並附上自己設計外貌嚴肅的圖片，但他稱其沒有細看聲明內容，又指拍嚴肅照時也要忍笑。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022