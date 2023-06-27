初選案｜彭卓棋指當時社會氣氛無理　用攬炒等激進字只為修飾政綱

民主派初選案今（27日）續審，彭卓棋續作供，提到他對否決預算案的理解一直都是「可用可不用」，又指他早期曾打算在其宣傳單張列出自己過往功績和創業經歷，但逐漸感受到在當時的社會氣氛底下「係冇理嘅」，為了爭取「最黃一群」的選票，故在其政綱中使用了較激進的選舉語言，包括攬炒，他承認用了「今日睇翻唔係好好」的選舉策略，導致最終大敗。



指戴曾稱否決權可用可不用

彭稱他在首次港島區協調會議中，戴耀廷提及可運用基本法賦予立法會的權力，否決預算案，司馬文即表示反對，戴遂回應指否決權可用可不用，彭解釋：「即係政府做得唔好，就用喇；政府做得好呢，就唔洗用喇。」

彭卓棋稱被捕後才知「無差別」的箇中意思。(資料圖片)

被捕後才知攬炒十部曲是戴耀廷提出

彭又曾在一份草稿單張中，細列「攬炒十部曲」時間表，並註明是轉載自戴在《蘋果日報》發佈的文章。彭指，該單張為其自我簡介，約在5月初由一位兼職同事設計，彭說：「呢個就係我第一次睇到（攬炒十部曲）呢幾隻字嘅來源。」惟沒有深究單張細節，當時仍未知道這個概念由誰提出，直至2021年1月被捕後，警方向他出示《蘋果》的文章，他才知道「攬炒十部曲」是由戴提出。

曾叫同事刪去攬炒部份

彭形容看到該單張時的感覺時說：「一䁽到攬炒十部曲，我覺得：關我咩事呢？」但他無過問負責設計的兼職同事，只要求刪去這部份。法官李運騰質疑，彭要求修改單張內容前，是否需通知他的參選團隊？彭說沒有，因為該單張「好早期已經foul咗」，最終版本已刪除「攬炒十部曲」的部份。

被捕後才理解無差別的意思

彭承認，該最終版本有提「否決預算案」，但他對「否決預算案」的理解，是協調會議上戴指的「可用可不用」，又指其政綱內容中，提及運用否決權要視乎議案是否符合公義，與「35+」沒有關係。他表示：「因為作為一個立法會議員，應該秉行公義行事，乜嘢立場都唔緊要。」至於「無差別」否決預算案，彭稱他是被捕後才理解箇中意思。

認為列出過往服務無人會理

法官李運騰留意到，彭的參選政綱表明：「35+是選舉主軸，議會攬炒迫使政府回應五大訴求，這是沒有妥協的空間。」彭解釋，他在選舉前期曾打算在宣傳單張列出其創業及服務社區的內容，但他說：「慢慢感受到社會氣氛，係冇人理嘅。」他亦意會到他忽略了初選的目標群眾是「最黃嘅一群」，所以他在單張上使用了許多激進的選舉語言，承認：「用咗一個今日睇翻唔係好好嘅選舉策略。」

重組警隊等字眼只是選舉語言

彭補充說，他的政綱亦有提到其初心——即重振香港品牌、推行19年免費教育和英語教育等，都是他「真誠相信真心去做」；至於「從一而終的抗爭派」和「重組警隊」這兩點，則只是選舉語言。法官陳慶偉問，彭有否想過要兌現政綱的承諾？彭形容，這些選舉語言只是「賣點」，僅用以修飾政綱，這個選舉策略導致他最終大敗。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022