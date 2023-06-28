首四月盜竊案7167宗較疫情前增近一成　偷手機銀包升13%旺角重災

經歷3年疫情社會踏入復常，罪案數字亦隨之而上升，甚至超越疫情前水平。根據警方數字，今年首四個月整體罪案有27,911宗，當中7,167宗為盜竊案，較去年同期增加2,027宗，更反超疫情前的6,579宗，增加約8.9%。



警方解釋，復常後人流及經濟活動恢復，雜項盜竊案上升，當中以旺角區佔最多，但無跡象顯示與遊客或非本地居民有關。警方又指，近年不少商舖引入自助收銀機，提醒市民記謹將貨品「掃碼」付款才離開，否則即屬偷竊。



根據警方數字，今年1月至4月整體罪案有27,911宗，當中7,167宗為盜竊案，較去年同期增加2,027宗，更反超疫情前的6,579宗，增加約8.9%，主因是店舖盜竊以及雜項盜竊案增加，當中店舖盜竊共錄得2,498宗，與去年同期的1,915宗增加583宗，上升近30%。

雜項盜竊案3,893宗

至於雜項盜竊案，即一時疏忽被偷去手提電話、銀包等財物亦有顯著升幅，首四個月共錄得3,893宗，與去年同期的2,547宗比較，增加1,346宗，上升近53%，與2019年疫情前同期3,432宗比較，亦上升了13.4%。

蔡頴鈺指隨疫情復常，人流及經濟活動恢復，雜項盜竊案亦隨之而上升，整體個案當中以旺角區佔最多，但無跡象顯示與遊客或非本地居民有關。（馬煒傑攝）

單車盜竊案常見 警建議裝GPS定位

防止罪案科總督察蔡頴鈺指，隨疫情復常，人流及經濟活動恢復，雜項盜竊案亦隨之而上升，整體個案當中以旺角區佔最多，但無跡象顯示與遊客或非本地居民有關。

隨了體積細小的隨身物件外，另一常見被盜物品是單車，蔡頴鈺指這些單車通常都是以容易被剪斷或破壞的單車鎖固定，建議市民使用較穩固，難以被剪斷或破壞的單車鎖，亦有案例是車主憑GPS定位儀器尋回被盜單車，建設市民亦可購買。

近年不少商舖都引入自助收銀機，蔡頴鈺指顧客若遺漏或沒有付款而離開，即等同偷竊，市民記得要將所有貨品過機，她亦建設商舖調派人手看管，以減低商舖盜竊風險。

土瓜灣汽車用品店遇賊聲東擊西偷盜

在土瓜灣一間汽車用品公司任職售貨員的莫先生表示，疫情之後店舖人流增加，偷竊情況有所增加，他指部分賊人會聲東擊西，即一個同黨向店舖職員問問題來引開注意，另一個同黨就將物品放入手袋內，他認為安裝閉路電視有效減少被盜竊情況，尤其安放在當眼位置、較常被偷的物品附近，效用更大。