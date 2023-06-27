巴裔青年涉爭洗衣機殺同鄉　到警署報案語言不通　折返找房東報警

巴裔青年在一單位內與同鄉爭用洗衣機時發生爭執，疑用利器襲擊對方時把對方殺死。巴裔青年否認謀殺罪，案件今（27日）在高等法院開審。控方在開案陳詞指，被告事後將死者的屍體拖回對方的房間，然後清理現場及將兇器和染血衣物棄置垃圾站。翌日，他試圖到警署報案，惟因語言不通而失敗，最終在同鄉房東幫助下告知警方事發經過。



巴基斯坦裔被告MUNIR Muhammad（23歲），報稱散工，被控於2020年8月30日在上深水埗新南風大廈內，謀殺男子AZAM Ahsan。

向房東稱與警察語言不通

主控官在開案陳詞指，事發單位設有共用廚房和浴室，並有三間房間，分別分租給死者、被告和一名巴裔老漢Mahammad Khan。2020年8月31日中午，被告到其房東Arshid Mahmood經營的雜貨店，透露他殺了人，但他與警員言語不通，故要求房東代其報案。

房東為被告翻譯提及殺了同鄉

警方其後到雜貨店調查，房東為被告翻譯，指被告與死者因使用洗衣機發生爭執，之後雙方發生打鬥。被告用刀殺害死者，並將其屍體拖到死者的房間，鎖上門後開始清理該單位。之後，被告又將染血的衣物及兇刀扔到垃圾站，意圖消滅證據。

警方上門調查見到屍體

警方其後在死者的房間，真的內房內發現屍體，立即拘捕被告。經驗屍後，法醫指死者的死因為多處刀傷引致大量出血，右手疑因抵禦襲擊而留下18處刀傷。另在案發當日下午，被告曾經找他人嘗試購買機票。

案件編號：HCCC 117/2022