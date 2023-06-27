已拆卸南昌押、大同餅家霓虹燈　原裝重現眼前　大館展出情懷未變

香港予人繁華的印象，霓虹燈招牌林立可謂功不可沒，在70、80年代各行各業都亮起五光十色的霓虹招牌爭鬥妍艷。但隨著霓虹燈逐漸被LED等新科技取代，加上屋宇署條例不饒人，陸續發出清拆令，令霓虹招牌行業日漸式微。

坊間有霓虹保育機構，為傳承和延續本港霓虹文化，於大館推出了「霓續」展覽，把大型霓虹作品重新帶入公眾視野。藉此打卡機會，大家可感受舊時繁榮街角風景，重溫昔日時光。



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「妙麗」招牌重現《梅艷芳》畫面

名為「霓續」的展覽，顧名思義就是霓虹燈的延續，將於本周五（30日）起至9月3日在大館展示20多個本港已經消失的霓虹燈招牌，例如電影《梅艷芳》呈現彌敦道八十年代壯麗的霓虹燈招牌之一的「妙麗」，雖然不是電影中懸掛半空的大版「妙麗」，看起來即使外貌早改變、處境都變，情懷未變。

「妙麗」是位於佐敦的百貨公司，80年代屹立於彌敦道上非常搶眼，電影《梅艷芳》亦重現這場景。（林靄怡摄）

近年一塊又一塊霓虹招牌，受到屋宇條例所限，逐一被拆下，港人只能在記憶中懷緬昔日風光，今次展覽可謂一氣呵成。展覽橫跨大館內兩個空間，從01座複式展室開始，觀眾可以欣賞逾20個本地霓虹燈招牌，其中不少招牌是經過「霓虹交𣾀」團隊保育及重新安裝，現時才能以完好面貌展示，讓公眾感受其重新綻放的絢麗光芒。

另一展出地點，位於洗衣場石階延續，展出5個地道的舊有霓虹招牌，如「大發大押」、「百好珠寶金行」等，觀眾可在此打卡留念，體驗上世紀70、80年代的九龍及香港島繁榮街景。

全場最大招牌「大同老餅家」高6米

霓虹交𣾀總經理陳倩雯指，展覽中最高的商戶招牌來自元朗的「大同老餅家」（高6米），創立至今已有80年歷史。此外現場亦有不少經典香港地標式招牌，如「東方表行」、「南昌押」等。

霓虹交滙總經理陳倩雯。（林靄怡摄）

霓虹招牌伴成長 商戶清拆感不捨

去年底上映的電影《燈火闌珊》就是講述女主角張艾嘉在戲中，為完成亡夫、霓虹燈師傅

任達華其遺願，一一了解每個霓虹燈招牌的故事，還親手燒製霓虹光管。此情此境，在陳倩雯身上或許略為相同。陳表示，參與霓虹保育工作時，有不少商戶分享，這些招牌不止是廣告，亦是伴隨自己成長的一部分。隨著屋宇署派發的清拆令，他們不得不與這段「兒時回憶」告別，當中亦難免不捨。

陳倩雯又指，這些霓虹招牌承載著本地悠久的歷史文化。對於保育機構來說，保存這些招牌既能避免霓虹作品作廢而沒入堆填區，亦能為新一代提供靈感，以助把霓虹文化的底蘊及美學傳承下去。

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五光十色不足形容霓虹燈 高峰時有百種色調

今次展覽不只有已拆卸的招牌重現，還有霓虹燈的製作介紹，原來霓虹燈在發展頂峰時發展至一百種色調，但逐漸被LED等新科技取代，市場需求式微，現只有少於29種顏色可供選擇。所以用「五光十色」是不足以形容霓虹燈的色彩。

就如展覽入口獨特的天花霓虹燈（又稱「UFO」)，其曾經照亮銅鑼灣希慎道一間茶餐廳的入口。「霓虹交𣾀」團隊指在去年某夜收到通知，該茶餐廳即將結業，為了避免此霓虹燈被清拆破壞，團隊連夜抵達茶餐廳與老闆商討將其作為霓虹保育計劃的藏品之一，現在於展覽首次呈現給公眾觀賞。

陳倩雯表示，為繼續保存這些大型霓虹作品，展覽完成後會將展品搬回機構倉庫，日後市民想再觀賞這些作品則需提前預約，加上要找到合適地方再辦展覽亦有難度，故形容此次機會難得，呼籲公眾把握機會前來觀賞。同時，她亦希望日後再有機會舉辦類似活動，讓市民進一步了解和欣賞霓虹文化。

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此外，大館亦於今年7月11日至8月27日在01座地下二層創意工作室舉行「螢聚微城」工作坊，費用為$180，包括一位成人攜帶一位兒童體驗工作坊，由相關專業的導師帶領，助跨代共同感受霓虹藝術文化。