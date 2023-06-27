屯院研設四天工作周留人　每日工時變12小時　前線憂有假無得放

公立醫院人手不足，醫院推出各項措施挽留人才。《香港01》獲悉，屯門醫院早前向不同部門前線護士收集意見，探討四天工作周的可能性以挽留人才，在四天工作周下，每周工作44時的要求不變，意味每日工時會稍為延長，由約9小時延長至12小時。措施暫時仍在商討階段，未有部門提供四天工作周的選擇。醫管局回覆查詢時指，現時無計劃推行新的上班模式。



香港專職醫療人員及護士協會前幹事劉凱文表示，大部分員工反映不太支持四天工作，擔憂因人手問題，最終「有假無得放」，更增加每日工時，「如果返五日12個鐘，真係講哂粗口」。他批評，醫管局自2007年起推行5天工作，但至今多間醫院護士仍工作5.5天、甚至6天，倘當局真心希望挽留人才，應為計劃提供時間表，展現落實決心。



《香港01》獲悉，屯門醫院早前向不同部門前線護士收集意見，探討四天工作周的可能性以挽留人才。（資料圖片）

向前線收集四天工作周意見 每周工作44小時不變

《香港01》得悉，屯門醫院早前向不同部門前線員工收集意見，探討四天工作周的可能性以挽留人才。消息指，在兩星期前，有護理管理層向不同部門的護理主管收集意見，研討提供四天工作周的選項予員工選擇，在四天工作周下，每周工作44小時要求不變，意味著每日工時會稍為延長，由現時工作約9小時增加至12小時。

有護理部門主管認為，相關調整可以節省員工上班的交通時間，換更次數亦可因而減少，由每日三更改為每日兩更，對病人治理亦有好處。不過，也有護理部門主管認為，一日工作12小時太長，部分部門工作量大，延長工時或會影響工作表現。

據了解，有部門主管稱，改為四天工作周後，須思考在例假增多下，如何相應調整更表，確保每日有足夠人手，「要探討可唔可以同一時間放咁多人」，故相關措施仍在探討當中，暫未有部門已實施四天工作周。有前線醫護則認為，現時不少護士即使有假期，都因人手不足而無法放假，笑言新上班模式建議，只是變相在特別酬金計劃（SHS）中，有更多假期「賣」給醫管局。

香港專職醫療人員及護士協會前幹事劉凱文表示，以其了解，大部分員工都不太支持四天工作，擔憂因人手問題變到「有假無得放」。（資料圖片 / 李孫彤攝）

憂人不足仍無假放 變相5日返12個鐘

翻查資料，醫管局部分醫院仍未實施五天工作周，有部分醫院員工甚至要六天工作。香港專職醫療人員及護士協會前幹事劉凱文表示，大部分員工反映不太支持四天工作，擔憂因人手問題變到「有假無得放」，「如果返五日12個鐘，真係講哂粗口」。他又指，現時只有少數聯網可以完全實施五天工作周，律敦治醫院、東華東院及長洲醫院等均實行六天工作制。

他批評，醫管局自2007年推5天工作，惟至今多間醫院護士仍是5.5天甚至6天工作，直言高層多年來「又要馬兒好又要馬兒不吃草」，不增加資源同時又想實行5天工作。他認為，現時愈來愈多人講求Work-life Balance（工作與生活上的平衡），如醫管局有心希望挽留人才，應該為落實提供時間表，以展現落實決心。

醫管局：目前無計劃推行新上班模式

醫管局回覆查詢時指，知悉有員工曾在不同場合探討四天工作周及改變每更工作時數的建議，惟現時沒有計劃推行新的上班模式。醫管局會繼續聆聽員工就工作安排的意見，亦會繼續採取可行措施，持續改善工作環境。