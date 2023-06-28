海外醫生｜第四批認可資格名單出爐　清華及中山等三內地大學上榜

政府今日（28日）公布第四批海外醫生認可醫學資格的名單，涉21間大學合共25個課程，當中清華大學、中山大學及浙江大學三間內地大學首次有課程上榜。另外亦有13個英國大學的課程上榜，包括港人較為熟悉的劍橋大學及牛津大學等。連同早前公布的三批名單，目前獲承認醫學資格名單中，已包括100項醫學資格。



醫務衞生局指，醫生註冊主任、即衞生署署長今日根據《醫生註冊條例》公布第四批涵蓋25項獲特別註冊委員會承認醫學資格的名單，該批獲承認醫學資格名單將於周四（30日）刊憲，同日生效，並將於7月5日提交立法會進行先訂立後審議的程序。

▼第四批獲承認醫學資格名單（共 25 項醫學資格）▼



連同首三批於去年公布的醫學資格名單，特別註冊委員會至今合共建議承認100項醫學資格，而委員會正推進其他符合既定條件的非本地醫學院課程的評審工作，以制訂下一批獲承認醫學資格名單。

醫務衞生局指，委員會在訂定獲承認醫學資格名單時，會考慮及建議符合以下說明的醫學資格：

．有關醫學資格屬學位或更高程度；



．頒授該醫學資格的團體以國際排名而論，大致上可與任何頒授本地醫學資格的大學比擬；及



．以下列項目而論，大致上可與由任何本地大學頒授的醫學資格比擬：



（i）有關醫學資格的課程的內容；



（ii）有關課程的授課語言；及



（iii）註委會認為適當的任何其他方面。

