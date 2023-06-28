熱帶擾動與本港保持距離或將消散　天文台預測仍會帶來不穩定天氣

天文台今日（28日）預測，位於南海東北部的熱帶擾動，其組織仍較為鬆散，大氣環境不利該進一步發展，維持為一個較弱系統，目前會為該區帶來不穩定天氣。預料明日（29日）靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散。

今日上午天氣酷熱，勞工處一度發出黃色工作暑熱警告，至中午12時20分結束，與此同時在沙田、石崗和赤鱲角等區都有降雨紀錄。天文台預測，驟雨正影響華南沿岸，下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩東至東南風。



大氣環境不利熱帶擾動進一步發展

位於呂宋海峽的熱帶擾動昨日下午進入本港800公里範圍內，天文台今早表示，基於現時觀測資料，位於南海東北部的熱帶擾動，其組織仍較為鬆散。大氣環境不利該擾動進一步發展，並會維持為一個較弱系統。預料該擾動明日（29日）靠近廣東東部沿岸地區，與香港保持相當距離，或於海面上逐漸消散。天文台會繼續密切監測該擾動的動向。

天文台今日（28日）預測熱帶擾動走向。（天文台圖片）

過去24小時本港下雨情況。(天文台圖片)

未來一兩日有幾陣驟雨

今早10時在西貢、沙田、大埔有5毫米左右雨量紀錄，至11時則移至石崗、赤鱲角有10至20毫米雨量紀錄，下午12時黃竹坑亦有少量雨量紀錄。

天文台中午時預測，驟雨正影響華南沿岸，位於南海東北部的熱帶擾動正為該區帶來不穩定天氣。本港地區下午及今晚天氣預測方面，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴。展望未來一兩日，會有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。明日局部地區有雷暴。

下周五小暑 最高32度

即將踏入7月，代表梅雨季的結束，下周五（7日）是小暑，代表温風至，坊間流傳這日天氣不算熱。天文台預測，下周三至五，氣溫都介乎28至32度，短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，其中在下周三及四局部地區有雷暴。