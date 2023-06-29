理大衝突｜8男女參與圍魏救趙認暴動　官指是奇怪主意囚32至45月

佔領理工大學的示威者，於2019年11月與警方對峙期間，有網民號召民眾上街以分散警方注意力，警方期後在旺角設下封鎖區，拘捕213人，其中8名男女，先後認罪暴動罪，案件今(29日)在區域法院判刑。法官陳廣池指，當時佔據者與警方在理大對峙，警方及傳媒已不斷告知市民事態嚴重，惟政治販子及暴動推手仍以所謂「圍魏救趙」的奇怪主意，鼓動他人到九龍區暴動，令彌敦道變成一片蒼涼之地。陳官指本案8名被告，均在不同階段認罪，顯示他們的悔意，最後因應各人的參與情況，判8人入獄32至45個月。



8名被告：胡海維(23歲，學生)、翁永勝(22歲，學生)、溫育賢(26歲，學生)、許鵬毅(30歲，文員)、葉穎燊(24歲，健身教練)、張芷晴(23歲，女，調酒師)、周鳳彥(30歲，女，編輯)及鄧浚傑（28歲，電工），他們全被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)

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形容當時整個香港都在淌血

陳官在判刑時稱，2019年下半年，整個香港，無論市民的政治光譜如何，都在淌血；整個社會都在痛。一批批思想單純，滿腔熱血但不知就裡的人，響應政治幕後黑手，網絡宣傳攻勢的號召，衝上街頭。有人準備，儲存，運送大量汽油彈和磚頭，把整條彌敦道變成戰場。亦有人拖著女友到「前線」竄流，無視伴侶安危。有人不禁要問為何香港忽然間變得那麽政治剛烈，那麽意識形態化。及至11月18日的暴動，油尖旺區的交通已經癱瘓。

為義氣犧牲大眾利益責無旁貸

8名被告均是在當晚的封閉區內被捕，陳官判刑時逐一講述各人背景，在提及被告溫育賢時，指溫案發時原本就讀港大，他在2021年已退學，並轉讀專科文憑。溫並於今年初結婚。溫在求情信稱他當時只站在人群中間，以裝束表示支持。惟陳官指溫自以為是「義氣」，卻犧牲大眾的利益。就著本案罪名，仍是責無旁貸。但溫在被捕時未有發現他身上有其他物品，考慮各項因素後，判他入獄32個月。

最後認罪兼參與最深被告囚45月

被告鄧浚傑是8人中最後認罪，他被捕時亦有防毒面具、鐳射筆等裝備，參與程度較高，被判囚45個月。除鄧及溫2人外，其餘6人參與程度較低，被判囚36至38個月。

案情指大批示威者自2019年11月11日起進佔理工大學，警員期後封鎖校園。之後網上有人呼籲民眾上街聚集，「營救」在理大內的示威者。同月18日晚，大批穿黑衣戴口罩或防毒面罩的示威者在油尖旺一帶與警對峙，有人持鐳射筆照向警員，估算示威者曾投擲汽油彈超過250枚。警方約晚上10時許開始設下封鎖線，並在約11時半展開圍捕行動，成功截獲213人，包括本案8名被告。當晚有4名警察在執勤時受傷。

案件編號：DCCC 843/2020