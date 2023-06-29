新一屆政府捕獲逾5.2萬隻活鼠　較上年度同期增近六成

環境及生態局指，食環署於去年7月至今年5月期間，捕獲了逾5.2萬隻活鼠，較上一年度同期增加約58%，當中逾1.7萬隻活鼠由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲，佔整體逾34%。另外，食環署於石塘咀街市、觀塘瑞和街街市及荃灣香車街街市，委聘三間防治蟲鼠服務承辦商，每月平均檢獲約180隻活鼠及死鼠，較去年增加約177%。



環境及生態局今日（29日）與業界代表會面，分享政府的防治鼠患工作經驗，並加強合作。環境局發言人表示，食環署於2022年7月至2023年5月捕獲約52200隻活鼠，較上一個年度同期（即2021年7月至2022年5月）的約33000萬隻增加約58%。當中約17800隻活鼠由食環署去年7月成立的19隊夜間防治鼠患流動隊捕獲，佔食環署同期在全港捕獲活鼠數目超過34%。

針對公眾街市鼠患問題，食環署於今年2月委聘了3間防治蟲鼠服務承辦商，分別在中西區石塘咀街市、觀塘瑞和街街市及荃灣香車街街市，進行為期3個月的試驗計劃。當局表示，計劃之下，該3個街市捕捉活鼠及檢獲死鼠的數目，每月平均約180隻，相較於2022年每月平均約65隻增加約177%。

環境局指，食環署正在個別監察地區利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術監測鼠踪，以制訂更具代表性的新鼠患參考指數，並逐步取代現有指數，以期更準確反映鼠患情況，協助部署滅鼠行動。

食環署自去年11月起試驗在各區容許持牌食物業處所在後巷擺放大型垃圾桶，環境局指，環保署自今年6月起，試驗在一些後巷也放置紫色廚餘回收桶，成效理想。此外，食環署亦已於今年4月底完成在所有新鮮糧食店牌照加入持牌條件，加強規管新鮮糧食店接收肉類或家禽時處理上的要求，以免肉類或家禽受周圍環境或蟲鼠的侵害或污染。