環保署推出「日日回收額外賞」　7月綠在區區回收可獲額外積分

環保署為慶祝香港特區成立26周年，推出「日日回收額外賞」活動，市民於7月份到環保署轄下「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲取額外20「綠綠賞」積分，指定回收物更按量獲6倍積分，利用智能廚餘機參與廚餘回收，可獲額外26「綠綠賞」積分。



環保署今日（29日）宣布，市民在7月1日至31日期間到全港任何一個「綠在區區」設施提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽／光管及充電池等，每日除可獲取額外20「綠綠賞」積分，指定回收物更可按量獲6倍積分。另外，使用智能廚餘機回收廚餘，每日亦可獲取額外26「綠綠賞」積分。

環保署指，「綠在區區」現時設有11間「回收環保站」、33間「回收便利點」，其中兩間剛於周一（26日）正式投入服務，分別是位於公共屋邨的「綠在葵芳」和「綠在大窩口」、超過120個以定時定點街站模式運作的「回收流動點」，以及約60個位於大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地的智能回收箱應用點。

環保署亦逐步擴展家居廚餘收集服務，在公共屋邨及私人屋苑推行先導計劃，設置智能廚餘機，以乾淨衞生的方式收集廚餘，並將其運送至處理設施轉化為能源及堆肥，善用有機資源。先導計劃現時已涵蓋8個公共屋邨（共58座樓宇）及15個私人屋苑，並將於今年內擴展至100座公屋樓宇及更多私人屋苑。