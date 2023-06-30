類鼻疽｜深水埗53歲女子確診　現發燒、背痛及腹瀉　今年暫7宗

衞生防護中心今日（30日）表示，過去一星期（24日至30日），錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。個案為53歲女子，居於長沙灣李鄭屋邨，她於本周日（25日）開始發燒和背痛，翌日腹瀉並到瑪麗醫院急診室求診，同日入院。病人情況一直穩定。她的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。



連同以上個案，本港今年共錄得7宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。



▼2022年10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心公布，過去一周新增一宗類鼻疽個案，個案涉及一名53歲女子，患有多種長期病患，包括糖尿病、長期腎病和肝病，居於長沙灣李鄭屋邨。她於6月25日開始發燒和背痛，翌日腹瀉並到瑪麗醫院急診室求診，同日入院。病人情況一直穩定。她的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

個案的流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得7宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年八月起錄得居於深水埗區的個案。

防護中心指，政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。

根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現，防護中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。