黃大仙信俗文化館7.1開放　加入科技元素　體驗電子求籤、放天燈

2021年建成的黃大仙信俗文化館明日（1日）正式對外開放，館內共10個區域，其中加入電子元素與參觀者互動，例如電子求籤、道服拍攝遊戲、電子天燈祈福等。文化館的開放時間為上午九時至下午四時，市民可於網上預約或即場登記進場參觀。



+ 15

館內設10個區域 市民可以互動方式認識黃大仙歷史

文化館入口天花位置設有大型LED顯示屏作為祈福牆，讓市民放電子祈願天燈。參觀者可掃描二維碼，填寫名字及選擇祝福語，天燈即時透過LED 祈福牆上呈現，有如飄到「天上」，亦象徵願望上達仙聖。

館內設有多個展區，市民可體驗電子求籤，並即時從螢幕解簽，亦可透過互動拍攝遊戲，模擬穿著道袍拍照。另外，有展區設有明信片列印裝置，以黃大仙廟建築為素材，供參觀者自行製作個人專屬明信片留念。

文化館內擺放不同的建築模型，例如甚少對外開放的「大殿」，亦展出道服、法器等，配合LED屏幕的介紹，讓市民加深了解黃大仙祠的歷史文化。

7月1日正式免費開放 網上預約體驗天燈祈福

文化館7月1日正式開放，逢星期四休館，開放時間為上午九時至下午四時，每節為1小時，設導賞員導覽。市民可於網上登記預約，方可體驗天燈祈福，亦可作即場登記，每節最多50人，即日（30日）起可預約。