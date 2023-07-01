港車北上．直播｜搶先體驗港車珠海自駕遊滋味　車主：有歷史意義

「港車北上」今日（1日）實施，首日一共有130輛私家車完成預約，經港珠澳大橋北上，成為首批體驗「港車北上」駕駛者與乘客。《香港01》與其中一名成功申請的車主今早出發，由青衣啟程，搶先直擊「港車」穿過港珠澳大橋香港口岸，再駛進珠海滋味。



「港車北上」7月1日實施首日，《香港01》與其中一名成功申請的車主出發搶先直擊「港車」穿過港珠澳大橋香港口岸，抵達珠海。（黃偉倫攝）

車主Kelvin成功預約7月1日首日港車北上名額，他早上出發時形容心情特別，因是回歸26周年及只有130輛私家車完成預約，「覺得有歷史意義，係130嘅其中一份子。」

港車北上首日實施，早上下起雨來，《香港01》記者聯同車主Kelvin及其兩名女兒今早9時半抵達港珠澳大橋香港口岸附近，正式駕車出發經大橋前往珠海。

Kelvin先將車輛駛至大橋香港口岸進行清關流程，並在車上將身份證等交予關員檢查，毋須落車，不需5分鐘已完成過關程序，成功踏上大橋。

「港車北上」7月1日實施，首日有130輛私家車完成預約經港珠澳大橋北上，香港出境過關流程順暢，不消5分鐘完成。

Kelvin表示，昨日才「落機」從泰國回港，因答應兩名女兒帶她們出遊，故今日駕車北上。他稱計劃先去珠海情侶路遊玩，晚上與朋友吃飯。他認為「港車北上」方便許多無普通配額的車主，不需再有任何麻煩手續，「正正常常辦（過關手序）好簡單，方便好多，最好開埋深圳幾個關口就最好。」

他說，今日是七一回歸紀念日，又是「港車北上」首日，僅130輛私家車完成預約，故心情特別，「覺得有歷史意義，係130嘅其中一份子。」

現場所見，大橋車流較少，大部份為金巴及執法人員車輛。Kelvin指大橋有時風勢較大，「會飄下飄下，所以盡量唔好咁快」，又笑言有朋友在大橋被「影快相」。

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