七一｜M+排隊人龍延伸至館外至少200米　中午後輪候逾兩小時

七一回歸假期，M+及故宮文化博物館七個專題展覽免費開放予公眾參觀，其中免費標準門票需預先預約，並已售罄。下午兩時，M+門口人頭湧湧，排隊人龍沿M+本館至少圍繞兩圈，隊尾延伸至館外至少200米。有已排隊至門口的市民表示，花了約50分鐘排隊，仍未成功入內。



西九文化區管理局表示，目前有大量訪客輪候，午飯後的輪候時間逾兩小時。截至中午12時，M+已有超過5,800人次入場參觀；故宮文化博物館則有超過2,800人次入場參觀。



西九文化區管理局宣布，截至中午12時，M+已有超過5,800人次入場參觀。（羅國輝攝）

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蘇小姐表示，已排隊輪候50分鐘，她之前亦到過M+博物館參觀，今次再來是因為居於深圳的友人來港一天，本來打算帶她參觀故宮博物館，但得知免費門票已額滿，所以轉戰M+，希望可以感受氣氛，「會覺得多人，但冇諗過有咁多」。

故宮文化博物館外每20分鐘一班的「西九文化區循環專線」穿梭巴士，下午1時，約80人排隊輪候登車。博物館附近熙熙攘攘，現場多名訪客查詢免費入場事宜，職員告知5,000張門票預約已滿，需要排隊買票。售票處人流不減，約150人排隊，現場所見以內地旅客為主，偶爾有內地旅行團成群結隊在正門「打卡」之後離開。

故宮文化博物館則有超過2,800人次入場參觀。（羅國輝攝）

西九：大批訪客輪候免費穿梭巴士 呼籲轉乘其他交通工具

西九文化區管理局宣布，截至中午12時，M+已有超過5,800人次入場參觀；故宮文化博物館則有超過2,800人次入場參觀。

管理局指，故宮文化博物館可供預約的3500多張免費標準門票早前已被全數預約，目前只餘少量特別展覽門票出售。而M+目前有大量訪客輪候，午飯後的輪候時間逾兩小時，並提醒M+今天開放時間至晚上6時。

由於到訪西九文化區的人數眾多，接駁高鐵西九龍站或柯士甸站的循環專線有大批人士排隊輪候，管理局呼籲計劃到訪西九的人士使用其他交通工具。