市建局參建「仁愛居」月中入伙　韋志成：參與過渡屋項目告一段落

由市建局參建的元朗洪水橋過渡房屋項目「仁愛居」去年第四季招租，市區重建局行政總監韋志成今（2日）於網誌表示，「仁愛居」以組裝合成建造，設有梗廚及明廁，亦採用「橫向型」佈局，令單位更光猛及加強通風。營辦機構仁愛堂將在本月中陸續安排合資格的住戶入住。

他提到，仁愛堂須支持項目協調和管理費用，市建局決定悉數回饋社會，用於項目設施。韋志成指，隨著「仁愛居」落成，市建局參與過渡房屋項目工作將告一段落，又提到本港房屋供應問題非一時三刻可以解決，冀盼「官、民、企、建」力量繼續通力合作，共同提升香港住屋水平和居住環境。



「仁愛居」以「橫向型」單位設計，盡用牆身空間開設窗戶，增加單位採光和通風。（市建局圖片）

韋志成指，自去年6月底展開工程後，一直密切監督建築和運輸工序，儘管在建造過程期間，遇到大批深港跨境貨車司機染疫，導致內地組件運送來港的工作受阻，但團隊立即協調承辦商改用水路跨境運輸，將內地廠房的組件集中以貨船運抵香港，在地盤進行裝嵌，追回工程進度，終在今年6月底完成所有工程及驗收工作，取得政府發出的「入伙紙」。

410單位 七月中陸續上樓

他提到，「仁愛居」是兩座樓高4層、由「組裝合成」方法建造的過渡房屋項目，合共提供410個單位，將在本月初交予營辦機構仁愛堂，並預計在7月中起，陸續安排合資格的住戶入住，以協助已輪候公屋超過3年的基層市民，在等候編配單位期間改善居住環境。

韋志成說，希望為入住的市民，不單只提供一個居所，「而是從內到外、全方位提升住戶居住環境和生活質素，並為住戶建立一個睦鄰互助的關愛社區。」他提到，「仁愛居」項目採用「組裝合成」的建築技術，但市建局工程團隊因地制宜，應用更靈活的規劃和建築方案，盡量利用地盤面積，建造更多過渡房屋單位，其單位數目，較採用一般發展模式增加兩成。

「橫向型」佈局是「直向型」面積3倍

此外，市建局團隊在過渡房屋項目首次採用「橫向型」佈局，盡用牆身空間開設窗戶，令單位更「光猛」，並加強天然通風。以一個實用面積約286平方呎的三人單位為例，「橫向型」單位的總窗戶面積達到約50平方呎，是「直向型」單位窗戶面積的3倍。每個單位亦設置俗稱「梗廚」的圍封式廚房，加強阻隔油煙效果和減低出現家居意外的風險，故毋需在單位內安裝煙霧感應器及消防花灑頭等裝備，既省卻安裝消防系統及驗收時間，亦免卻消防年檢費用，節省成本。單位廁所亦設有窗戶，以加強通風並引進陽光照射，減低滋生細菌和病毒傳播的風險。

市建局團隊在「仁愛居」採用「橫向型」佈局，盡用牆身空間開設窗戶，令單位更「光猛」，並加強天然通風（市建局圖片）

「仁愛居」每個單位都設有「明廁」（左）和「梗廚」（右）。（市建局圖片）

營辦機構仁愛堂將在本月中陸續安排合資格的住戶入住「仁愛居」。（市建局影片截圖）

市建局收取項目費用悉數回饋社會

韋志成提到，按照合作協議，仁愛堂需就項目的協調和管理工作，向市建局支付費用；然而市建局早前已決定，將該筆原本收取的費用，回饋社會，悉數用於項目上，包括委聘顧問進行技術研究，以便提交規劃申請；以及在公用地方加入智慧元素，為住戶提供6項公用和社區設施，例如在項目大樓排水管的天台排氣喉，安裝由市建局資助珠海學院專家團隊研發的紫外光消毒殺菌裝置，減低喉管傳播病毒的風險、在戶外添置多部「太陽能滅蚊機」，加強防蚊和滅蚊工作、以及在公共走廊則裝設超過100部吹風機，加強空氣流通。

仁愛堂亦撥出額外資助，免費為住戶提供電磁爐、電熱水爐，以及窗口式冷氣機等家電配置，減輕基層住戶的經濟負擔。

韋志成表示，隨著「仁愛居」落成，市建局參與過渡房屋項目的工作亦將告一段落，期間充份體會到集合「官、民、企、建」的力量。他說，香港的房屋供應問題不是一時三刻可以解決，冀盼各方繼續通力合作，共同提升香港住屋水平和居住環境。