克服困難將投身金融業　白化病視障科大畢業生：要對自己有信心

五年前的7月，鄧麗銘與一眾DSE（文憑試）考生一樣等待放榜，結果考取佳績入讀科大工商管理學院量化金融學，近月她已完成大學課程，準備戴四方帽，而且學以致用即將投身商界。

如此的文字描述，看似很普通的大學生遭遇，因為大家可能不知道鄧同學，原來是一位白化病學生，從小需要特殊學習，加上視力障礙，她學習的每一步都比人困難，結果憑著毅力，如常人般享受到大學生活，「上莊」、住宿舍、到外地交流、實習等這些大學學生必做的事，她一一體驗過，縱然她當中遇到困難，甚至連樂譜都看不到仍去苦練彈結他、亦曾擔心找不到實習工作等等，最後都跨越每個難關，順利畢業。

她認為面對難題的態度不是在於「能不能」，而是在於「怎樣解決」，亦勉勵今屆（DSE）考生要對自己有信心，無論結果如何，要創造機會給自己。



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闊別數年，在2018年香港中學文憑試（DSE）考獲2科5**及 4科 5*佳績的白化病視障學生鄧麗銘現已大學畢業。

四年大學生活，鄧麗銘都充實的渡過，她曾到以色列交流兩星期，也有到美國波士頓的東北大學做交換生。期間她亦「上山下海」欣賞當地不同風景，就算看不清楚景色，她仍享受當中的過程，只因她認識到一群好友。

白化病、視障不成阻礙 時間及信心是關鍵

麗銘一開始入大學的時候，其中擔心的就是「人」。她描述，自己入學時非常期待認識朋友，但會遇到尷尬的情況，「我見過你但係我睇唔到你個樣，下次你換咗衫過嚟打招呼，我會唔知你係邊個。」不過，學校的同學亦會接納他，會主動找麗銘一起上課，她擔心的「找組員」亦不成問題。

麗銘的大學生活並不是一帆風順，她形容自己非常膽小。中學的時候，學校提供協助她上課的平板電腦，可是她害怕自己好像「有特權」一樣，花了兩個時間才突破自己心理關口，上課舉高平板電腦影黑板。

學結他不敢告訴老師看不到樂譜

直到大學，她仍然難以突破心理關口。自大學起，她愛上結他，可是視障成了她學習結他的障礙，上課時卻不敢開口告訴老師自己看不到樂譜，甚至晚上需要獨自重新學習。她明白繼續如此，可能會影響隊友進度，「因為自己唔敢講可能會影響大家。」花了兩年的時間，她才能夠主動告訴老師自己的困難。

對於調整心態，麗銘覺得「冇一個秘方」，「因為唔係跨越咗就係平路，而係一個慢慢轉變嘅過程，心態係需要時間（調整）。」

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最擔心沒有實習工作 畢業後從事交易員工作

麗銘提及到一開始最擔心的是實習，擔心自己沒有經驗，又有特殊學習需要，沒有公司會聘請她。

大學初期，她曾參與商科比賽，可惜並沒有獲獎，於是去信詢問評審落敗原因，此舉讓評審留下印象。最後更被評審邀請參與實習面試，得到第一份金融相關的實習工作。

It’s a matter of how you complete it. It’s not a matter of whether you can complete it or not.（這是你如何完成它的問題，而不是你能否完成它的問題。） 科大工商管理學院量化金融學畢業生鄧麗銘

成為交易員需要長時間看着變動很快的電子屏幕，確實對麗銘有些吃力。面對困難，麗銘指，她不會考慮能否完成，她堅決地說，「投入120%，只可以做到最好，呢個就係我嘅工作態度。」

信心 創造力 是面對選擇的關鍵

文憑試放榜在即，麗銘勉勵學生，或許會對自己的選擇有猶豫，但她認為最重要的是對自己有信心，知道自己喜歡什麼，就運用創造力創造機會給自己。「如果自己感到缺乏機會，不要感到羞傀，要勇於創造屬於自己的機會。」

科大署理學務長周敬流教授指，SEN學生收生情況在過去多年呈上升趨勢。（歐嘉樂攝）

科大稱SEN收生是10年前五倍

科大 SEN 支援部門學生輔導中心提供學生輔導和健康有需要的學生提供不同服務，例如：個人的學術調適計劃；提供可調充度的暖色燈；適合輪椅使用者、可以調較高度的書桌；電子放大鏡；以及提供輔助設 備或較件，糖助在閱讀、寫作或學習上有困難的學生等等。

科大署理學務長周敬流教授指，在科大的大學教育資助委員會(UGC)課程中，SEN 學生收生情況在過去多年呈上升趨勢，由2011/12年的 32名，増加到2021/22 年的156名。