段崇智上周訪京三日拜會港澳辦　稱實現中大融匯中西使命

中文大學校長段崇智上周五（28日）率領該校10名高層代表出訪北京，為期3天，是他疫情之後首次訪京。中大指，該代表團拜會了11個中央部委和機構，包括國務院港澳事務辦公室、國家教育部等，段崇智向各部委介紹香港中大與內地的合作規劃，並指會培養更多高端專業人才，實現香港中大「融匯中國與西方」的使命。



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三日拜會多個部委

中大指，由段崇智率領的高層代表團先後拜會了港澳辦、國家教育部、國家科學技術部、中國科學院、國家自然科學基金委員會、清華大學、北京大學、故宮博物院、北京市政協及北京市人才工作局，今次訪問對促進多方合作交流，深化教育合作領域，培養國際一流人才，及推動全方位可持續發展具有重要意義。

段崇智表示，訪問期間向各部委介紹中大5年策略計畫的進展、與內地的合作規劃，並成功爭取各代表與中大攜手加強學術、科研交流，深化產學研發展。他說，中大將充分發揮背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，積極融入國家發展大局，培養更多高端專業人才，「實現香港中大『融匯中國與西方』的使命」。

此行簽署4項合作協議

中大續指，今次出訪與不同夥伴機構簽署了4項合作協議，包括與故宮博物院簽署了合作意向書及「宋拓魅力—碑帖珍本特展」展覽協議；與北京市人才工作局簽署合作交流備忘錄；並與國家（中關村）火炬科創學院簽署合作交流備忘錄。段崇智亦邀請不同部委及院校領導於今年12月到訪香港中大參加60周年校慶活動。