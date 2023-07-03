食環署小販管理隊佩備隨身攝錄機　工會料增警剔作用減執法衝突

食環署各區小販事務隊今（3日）起按需要使用隨身攝錄機，食環署職工權益工會主席區邦添於港台《千禧年代》表示，相信新安排是基於執勤安全考慮，因前線執勤時若遇有衝擊反抗，私人器材拍攝片段未必可作呈堂之用。

他又相信，隨著亂拋垃圾及店舖阻街罰款增加，預期執法時面臨的反抗力或更大，配置隨身攝錄機將有警剔作用，惟對方若施以暴力，則未必奏效，期盼部門加強守法宣傳工作。他強調，開始錄影時預先告知對方，若片段不具任何調查或舉證價值，攝製日期起計31天後將銷毀。



食物環境衞生署轄下各區小販事務隊於7月3日起，會按實際情況和需要，陸續使用隨身攝錄機。（政府新聞處）

若影片不用舉證 31天後銷毀

食物環境衞生署轄下各區小販事務隊即日起會按實際情況和需要，陸續使用隨身攝錄機。在執行職務期間，小販事務隊人員會將隨身攝錄機掛於身上當眼處，如遇突發事，人員在合理可行情況下，會在開始錄影時預先告知被攝錄人士。如錄影片段不具任何調查或舉證價值，或不作其他合法用途，均會於攝製日期起計31天後銷毀。

區邦添表示，前線以往出勤時，並無配置特別裝備，但執勤期間倘遇反抗及衝擊時，私人攝錄器材未必能作有效呈堂之用，相信署方關注前線執勤安全，遂推出新安排。

區邦添表示，前線以往出勤時，並無配置特別裝備，但執勤期間倘遇反抗及衝擊時，私人攝錄器材未必能作有效呈堂之用。(資料圖片)

200部攝錄機分發19區

他提到，新安排試行期間，會有合共200部隨身攝錄機獲分發至全港19區小販事務隊，平均每隊出勤時可佩備一至兩部，相信若試用反應良好，會再增加數量。他提到，前線執法時不時會遇到反應較激動的市民，網上亦有片段顯示前線被挑釁或衝擊的情況，相信隨身攝錄機會有警剔作用。

亂拋垃圾罰款及店舖阻街罰款將會增加，他預料屆時執法的反抗力或會更大，「市民聽到會開機，可能會冷靜」，但若出現暴力情況，則未必幫到手，他盼政府增加教育工作，宣傳守法意識，「我哋都係按法例執行職務，如果無違法行為，大家其實都唔相干。」