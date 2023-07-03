機場快線25本月周年　每周二送2.5萬車飛　回復10分鐘一班車

新冠疫情期間，港人無法自由自在外遊，港鐵亦暫停了機場快線於香港站及九龍站的預辦登機服務。今年為機場快線25周年，港鐵今日（3日）舉行記者會，並宣布將於7月5日，恢復至疫情前水平，每十分鐘一班車；國泰航空亦於同日回復於香港站的預辦登記服務。另外，港鐵指今個月會每周送2.5萬張機場快線單程車飛。



預辦登機有限服務 僅在香港站及國泰乘客

港鐵今日（3日）舉行記者會，並宣布將於7月5日，恢復至疫情前水平，每10分鐘一班車；國泰航空亦於同日回復於香港站的預辦登記服務，服務時間由早上6時至下午3時，而九龍站預辦登記服務仍暫停。

7月11日起連續三個星期月送車票

為慶機場港鐵快線25同年，港鐵推出多項慶祝活動，包括由本月11日起，連續3個星期二、每周派發2.5萬機鐵單程車票，出發地點可選香港站、九龍站或青衣站。市民須預先下載港鐵應用程式「MTR Mobile」，於活動當日中午12時起，以先到先得形式免費領取高達票價110元的機場快線電子優惠劵。

「機鐵仔」在機7、8月間在多個機鐵站內與乘客見面。（容嘉儀攝）

8月1日派2.5萬張 港鐵$10電子優惠券

港鐵於8月1日起，派發2.5萬張10元港鐵車站商店電子優惠劵。市民亦是於應用程式「MTR Mobile」領取。

至於7月6日至8月31日期間，已連結「MTR Mobile」的八達通乘客乘坐機場快線，可獲特別版徽章。

資深員工路不拾遺

此外，有服務機場快線26年的資深車站職員分享有關大意乘客的趣聞，指他曾拾獲一個手提袋，內有大量現金，剛交回失主手上，隨即又見他遺下護照，二次交回失主手上，又分享曾拾獲大型行李。

1998年7月6日，赤鱲角機場正式啟用，機場快線亦於同日通車，連接港島至機場，由中環到達機場只需約24分鐘。