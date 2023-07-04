機場青年就業資訊日　林天福：打造智慧機場冀不同背景年輕人加入

香港國際機場今日（4日）舉行「機場青年就業資訊日2023」，全港25間中學、超過600名中學生已報名參與。機管局行政總裁林天福指，機場需要7.5萬人支援運作，目前機場人手減至逾5萬名。

他又指，機場在過去幾年有很大改變，投入資源打造智慧機場，日後將變成「小城市」，適合不同背景的年輕人加入，希望有志年輕人加入團隊。



香港國際機場今日（4日）舉行「機場青年就業資訊日2023」，提供超過3,000個航空業職位空缺。（陳葆琳攝）

「機場青年就業資訊日2023」逾30間機構現場招聘，提供超過3,000個航空業職位空缺，工作種類涵蓋航空貨運、航空膳食、飛機維修、機場保安、機械及建造工程、以及客戶服務等等。現場設有職業講座、職業規劃諮詢、面試指導、履歷相片免費拍攝及履歷表免費修改服務。

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料年底訪港旅客回復至疫前8成

機場管理局行政總裁林天福指，疫情前本港機場每年接待超過7,500萬人次，每日接待超過22萬人次，目前已去到疫情前一半，預計今年年底去到八成，背後運作需要很多人手，大概7.5萬人支援運作，目前機場人手減至約5萬名。

他又提及，機場過去幾年有很大改變，過去投入資源打造智慧機場，又形容機場是「小城市」，適合不同背景的年輕人加入，希望有志年輕人加入團隊。