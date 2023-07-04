初選案（十二）｜何啟明怕被指責簽聲明書　劉偉聰不支持五大訴求

民主派初選案，16名不認罪被告，陸續展開其辯方案情，繼在東區出選的被告鄭達鴻、彭卓棋等完成作供後，開始到九龍西出選的被告作出辯解，並先由民協的代表何啟明先出庭自辯。何自辯時重申，民協屬溫和民主派，他簽署《墨落無悔》聲明，是想避免被質問，又稱他對聲明的理解與其他人不同，並認為他的支持者會理解他的理解。



本身是大律師的被告劉偉聰亦作自辯，並稱本來也無打算參加初選，但怕被視為「鬼」，才決定參與。劉又強調他沒有簽過《墨落無悔》聲明書，亦無授權他人簽署，不知為何其名字會出現，但他沒有澄清，因怕被人知他並不支持五大訴求。



初選案時序。(詳看下圖)

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聆訊第77天 何啟明稱他對聲明書的理解與人不同

何啟明自辯時稱，他簽署《墨落無悔》聲明書時，認為聲明書求同存異，可自行選擇如何使用《基本法》賦予的權力，他不會運用權力否決預算案。惟法官質疑這與聲明書內容不符，認為何當時可選擇不簽，何則解釋，他當時簽署，是想避免被質問為何不簽，或遭人指責，他想集中資源宣傳自己和民協。

被告何啟明自辯時強調民協是溫和民主派。(朱棨新攝)

第78天 何啟明稱相信民協支持者會理解他的理解

何啟明繼續自辯，並重申不打算運用權力無差別否決預算案，有法官質疑何在Facebook就簽署《墨落無悔》聲明的帖文中，提到會運用權力就財政預算案投反對票，問選民如何理解其心意並非如此。何稱相信民協支持者均理解民協的往績，對聲明書的理解，亦會和他一樣，並說：「我有我理解，我明白民協支持者會理解我嘅理解。」

聆訊第80天 劉偉聰自辯稱並不支持五大訴求

劉偉聰出庭自辯，他稱因覺初選不民主，本不打算參選。但怕不參加恐被視為「鬼」，才決定參加。他又強調從沒簽《墨落無悔》聲明書，亦無授權他人簽署，不知為何其名字會出現。但他沒有澄清，因不想人知他並不支持五大訴求，若作此舉會成「選舉自殺」。

被告劉偉聰稱他參與初選只因怕被視為「鬼」，又強調他並無簽過《落墨無悔》聲明書。(朱棨新攝)

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022