初選案（十二）｜何啟明稱怕遭人質問及指責 簽《墨落無悔》聲明
撰文：郭顥添
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民主派初選案，16名不認罪被告，陸續展開其辯方案情，繼在東區出選的被告鄭達鴻、彭卓棋等完成作供後，開始到九龍西出選的被告作出辯解，並先由民協的代表何啟明先出庭自辯。何自辯時重申，民協屬溫和民主派，他當時簽署《墨落無悔》聲明，是為想避免被質問，又稱他對聲明的理解與其他人不同，他認為若成為議員，在運用否決權的權時是有空間作選擇。
初選案時序。(詳看下圖)
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初選案（一)｜控方開案陳詞講述16被告角色 提及初選與攬炒初選案（二)｜區諾軒為控方作供 由泛民飯局至初選論壇初選案（三）｜協調會後各區現分歧 張可森等提墨落無悔聲明書初選案（四）｜辯方揭區諾軒開審前私信鄭達鴻 提要學習知進退初選案（五）｜見多名參選人陸續作政治表態 區諾軒稱大感無奈初選案（六）｜趙家賢作供 指本土抗爭派踩界令事件失控初選案（七）｜趙家賢接受辯方盤問 控方列郭榮鏗等3人為共謀者初選案（八）｜建制前議助認攝錄新西協調會議 林景楠被傳召作供初選案（九）｜控辯雙方就法律原則爭辯 法官裁定16被告表證成立初選案（十）｜被告開始自辯 鄭達鴻稱當時已不認同公民黨立場初選案（十一）｜彭卓棋稱用攬炒等激進字眼 只為爭最黃的選票
聆訊第77天 何啟明稱他對聲明書的理解與人不同
何啟明自辯時稱，他簽署《墨落無悔》聲明書時，認為聲明書求同存異，可自行選擇如何使用《基本法》賦予的權力，他不會運用權力否決預算案。惟法官質疑這與聲明書內容不符，認為何當時可選擇不簽，何則解釋，他當時簽署，是想避免被質問為何不簽，或遭人指責，他想集中資源宣傳自己和民協。
16名受審被告。(詳看下圖)
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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。
31名已認罪的被告。(詳看下圖)
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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。
13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)
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案件編號：HCCC 69/2022