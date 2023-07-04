初選案（十二）｜民協何啟明施德來自辯　劉偉聰不支持五大訴求

民主派初選案，16名不認罪被告，陸續展開其辯方案情，繼在港島區出選的被告鄭達鴻、彭卓棋等完成作供後，開始到九龍區出選的被告作出辯解，並先由民協的代表何啟明先出庭自辯。何重申民協屬溫和民主派，他簽署《墨落無悔》聲明，是想避免被質問，又稱他對聲明的理解與其他人不同，並認為他的支持者會理解他的理解。



本身是大律師的被告劉偉聰亦出庭自辯，並稱本來也無打算參加初選，但怕被視為「鬼」，才決定參與。劉又強調他沒有簽過《墨落無悔》聲明書，亦無授權他人簽署，不知為何其名字會出現，但他沒有澄清，因怕被人知他並不支持五大訴求。



黃碧雲最後決定不出庭自辯。



施德來稱當時作為民協主席的他，明白民協予人印象勢弱及騎牆，認為需要改善，想藉參選增曝光及知名度，並使用了政治語言。



初選案時序。(詳看下圖)

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聆訊第77天 何啟明稱他對聲明書的理解與人不同

何啟明自辯時稱，他簽署《墨落無悔》聲明書時，認為聲明書求同存異，可自行選擇如何使用《基本法》賦予的權力，他不會運用權力否決預算案。惟法官質疑這與聲明書內容不符，認為何當時可選擇不簽，何則解釋，他當時簽署，是想避免被質問為何不簽，或遭人指責，他想集中資源宣傳自己和民協。

被告何啟明自辯時強調民協是溫和民主派。(朱棨新攝)

第78天 何啟明稱相信民協支持者會理解他的理解

何啟明繼續自辯，並重申不打算運用權力無差別否決預算案，有法官質疑何在Facebook就簽署《墨落無悔》聲明的帖文中，提到會運用權力就財政預算案投反對票，問選民如何理解其心意並非如此。何稱相信民協支持者均理解民協的往績，對聲明書的理解，亦會和他一樣，並說：「我有我理解，我明白民協支持者會理解我嘅理解。」

聆訊第80天 劉偉聰自辯稱並不支持五大訴求

劉偉聰出庭自辯，他稱因覺初選不民主，本不打算參選。但怕不參加恐被視為「鬼」，才決定參加。他又強調從沒簽《墨落無悔》聲明書，亦無授權他人簽署，不知為何其名字會出現。但他沒有澄清，因不想人知他並不支持五大訴求，若作此舉會成「選舉自殺」。

被告劉偉聰稱他參與初選只因怕被視為「鬼」，又強調他並無簽過《落墨無悔》聲明書。(朱棨新攝)

聆訊第80天 劉偉聰稱他不會說法治已死

劉偉聰繼續作供，他稱因只出席過首次的初選協調會議，不知道會議達成任何共識。他曾從助理口中得知，應只是派多少隊出選、會採用電子和實體選票等。法官質疑，這是劉第一次參選立法會，為何他會對這些事不感興趣。劉稱他當時認為知道這些已足夠。他又稱，他作為大律師，是不會說「法治已死」。

此外，劉又稱他不喜歡使用社交媒體，亦沒有使用WhatsApp及Instagram等，即使初選所發布的文件，他都是透過助理得悉，他亦沒有看過戴耀廷在Facebook的帖文，亦沒有讀過他在初選期間用中文寫的文章。劉又稱，他不會自視抗爭派，又澄清他不是反對五大訴求，只是不支持。

劉偉聰(左)作供完畢，與另一被告何啟明離開法庭時一同讓記者拍照。(朱棨新攝)

聆訊第82天 施德來認民協形象騎牆弱勢 為增曝光改用政治語言

民協時任主席施德來自辯。他指，在2016年立法會選舉後，民協失去所有議席，公眾支持度亦下跌。他強調民協向來擁護中國主權和落實一國兩制，但形象「騎牆」和弱勢需要改善，他覺得參加初選或正式選舉，都可增加民協的形象和知名度，惟他的勝算不高，傳媒對他的報道不多。及至2020年6月，議題亦變得政治化，他便作了調整，改用政治語言，希望能增加曝光。

被告施德來稱，2016年民協失所有立法會議席後，支持度亦下跌，他覺得參加初選可增其黨的知名度。(朱棨新攝)

聆訊第83天 曾參考譚耀宗說法 信基本法賦予議員否決權

民協前主席施德來作供時指，他在初選期間看過很多資料，包括基本法起草委員譚耀宗和港大法律系副教授䵧耀廷於2020年的文章。他指譚談及否決預算案時提過，起草的原意，是由選民作決擇；而戴亦提到即使財政預自被否決，政府仍能運作；施因而認為，若立法會和特首出現嚴重分歧，其中一個解決方法，就是解散立法會後重選，讓香港人選擇合理的一方，而否決預算案亦屬基本法賦予的權力。他又稱，一直視否決權是和政府談判的籌碼，強調民協有機制審議預算案的機制，否決與否會由黨決定。

施德來稱，他當時曾看很多資料，包括譚耀宗的文章。（林靄怡攝）

明知勝算不高 改激進策略望改善民協形象

施又指出，2020年6至7月時，政治浪潮湧起，《墨落無悔》聲明書就運用否決權帶動社會討論。民協一向被指「左搖右擺」和「保守」，他便因應這氣氛，在選舉策略改用進取和激進的手法，雖然自知勝算不高，但也希望能借此改善民協形象。

聆訊第84天 受論壇氣氛影響 爆肚說：會否決政府所有議案

施德來又稱，他之所以在初選論壇時說出如：「會否決政府全部議案」等話，因他在會上是民主黨主席胡志偉之後發言，當時胡說了會運用否決權，他即感到壓力，認為要表現得更進取，並指他些話只是「爆肚」說出。施又指，若那時談及民生，有如「政治自殺」，其黨也難以繼續，且當時基層和溫和民主派都對政府不滿，民協表現亦需接近民情。

他承認在論壇上說了很多激進的話，目的是想顯其強硬立場，但他指那些都是政治用語，他亦多次說過：「好鍾意香港。」施說到此亦哽咽起來。

民協創黨會員譚國僑（左）今亦有到庭旁聽，並與被告施德來（右）一同離開。（朱棨新攝）

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022