華爾街日報社論批評通輯令　鄧炳強去信斥極端政治偏見及雙重標準

《華爾街日報》在社論批評港府警務處國安處本周一(3日)公布懸紅各100萬元,通緝8名涉違反港區國安法的在外地港人,認為中國不承認警察執法有國際邊界,又指此舉是在向仍在香港的人發出警告,提醒他們如與相關人士有聯繫也可能被逮捕。



鄧炳強今去信《華爾街日報》指對於相關社論感到震驚,認為其社論有極端的政治偏見及雙重標準。信中重申,港府有責任盡一切努力將潛逃海外並涉嫌觸犯國安法等法律的人士繩之以法。



《華爾街日報》:提醒與8人有聯繫也可能被逮捕

《華爾街日報》在北美時間周一(3日)下午約6時半發表題為《Hong Kong’s Global Bounty Hunters》的社論,文中提到在國安法實施三周年,惟港府認為監禁壹傳媒創辦人黎智英及其他港人仍不足夠,並向已離港的8名「民主派人士」發出通輯令。

文中提到,中國不承認警察執法有國際邊界,而港府在明知美國、英國等國家不會引渡政治犯但仍發出通輯令,此事在向仍在香港的人發出警告,提醒他們如與相關人士有聯繫也可能被逮捕。

鄧炳強:對社論感震驚 英美澳等設域外法權

鄧炳強今去信《華爾街日報》指對於相關社論感到震驚,認為其社論有極端的政治偏見及雙重標準。信中重申,港府有責任盡一切努力將潛逃海外並涉嫌觸犯香港國安法等法律的人士繩之以法,而公佈相關逃犯的資料,並呼籲公眾協助將逃犯繩之以法,是警方和其他執法機構的慣常做法,「這也完全符合國際慣例。(This is also squarely in line with the international practice.)」

信中又提到,英國、美國和澳大利亞等多國的國安法有設域外法權(extraterritoriality),故認為社論指中國和港府應該遵循世界其他地區的標準是徹頭徹尾的虛偽(sheer hypocrisy )。

信中重申,危害國家安全是一種非常嚴重的犯罪行為,故社論指港府濫用法律,是罔顧潛逃海外的通緝犯涉嫌繼續從事危害國家安全的行為和活動的事實。鄧炳強在信中強調,任何人都無法凌駕於法律之上,警務處會依法採取一切必要措施,將有關人士繩之以法。