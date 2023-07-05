八大三年期規劃　教資會首邀大學提供人力需求分析

本港各行各業出現人手流失及短缺問題，教育局在呈交立法會的文件中指出，教資會在2022至2025三年期規劃當中，首次邀請各大學就短、中期的人力需求提供分析及意見，並鼓勵大學培養更多切合政策需要的人才。各大學需制定《規劃工作建議書》，其評審準則亦包括「滿足未來十年社會的需求」。



教資會廣邀各大學就不同行業在短、中期的人力需求提供分析及意見，以便在規劃工作中提出反饋。（資料圖片）

政府以整筆撥款方式，向八間資助大學提供經常補助金，一般以三年為一個資助期，大學的學術周期亦以三年期的形式規劃。

教育局在呈交教育事務委員會的文件中指，提及2022至2025三年期規劃當中，政府及教資會提出多方面革新及優化，其中首次在規劃過程中，邀請各大學就不同行業在短、中期的人力需求提供分析及意見，經整合後交由政府各政策局及部門參考，以便在規劃工作中提出反饋，鼓勵大學培養更多切合政策需要的人才。

此外，各大學需制定《規劃工作建議書》，其評審準則亦包括「滿足未來十年社會的需求」。教資會指，不少大學在開辦課程的建議中，徵詢相關行業意見及爭取支持。

三年期中明確訂出四大策略方針，其中提倡全人發展、價值觀教育及公民責任中特別強調以《憲法》、《基本法》 和《國家安全法》教育及培養守法意識為優先。（資料圖片）

《國家安全法》教育、培養專法意識優先

另外，政府首次就三年期明確訂出四大策略方針，當中涵蓋「以策略性思維作出規劃」、「加强大學間的協同效應並提升資源效率」、「提倡全人發展、價值觀教育及公民責任感」及「鞏固基礎研究能 力及創造社會效益」。

其中「策略性思維」一項尤其以粵港澳大灣區的發展機遇為重點，而「提倡全人發展、價值觀教育及公民責任」中亦特別強調以《憲法》、《基本法》 和《國家安全法》教育及培養守法意識為優先。

下一輪規劃工作將涵蓋2025/26至2027/28學年，即2025至28的三年期，預定將於本年底或明年初啟動。教資會已展開相關籌備工作，邀請大學就具策略重要性的專業及行業的人力發展提出意見及分析，經整理後提交予政府參考。

教資會將因應政府的策略方針、規劃參數及具體要求，擬定2025至28三年期規劃工作的各項細節， 適時展開下一步工作。