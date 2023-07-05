過去4年僱員工作期間死亡個案達724宗　保安員兩年錄68死排首位

勞工及福利局局長孫玉菡指，2018年至2022年之內，共接獲724宗涉及僱員在工作期間非因意外或職業病死亡的個案，根據勞工處數據，個案數目每年增加，其中以專業及商用服務業最多，佔整體四分一。

倘按職業分類，2021年及2022年個案以保安員死亡個案佔最多，兩年分別錄31宗及37宗；其次為建造業工人，兩年分別錄28宗及23宗。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡回覆立法會質詢時表示，2018年至2022年5年內，共接獲724宗涉及僱員在工作期間非因意外或職業病死亡的個案；以每年獨立計算，個案數目分別為131宗、138宗、136宗、159宗及160宗，有按年上升趨勢。

根據勞工處數據，2018年至2022年接獲的死亡個案，以專業及商用服務業最多，每一年接獲個案均超過30宗，其次為建造業，當中4年超過20宗。以5年計算，專業及商用服務業死亡個案共錄185宗，佔整體25.6%；建造業共錄118宗，佔整體16.3%。

以職業計算，勞工處於2021年及2022年，接獲涉及僱員在工作期間非因意外或職業病死亡的個案，以保安員最多，兩年分別錄31宗及37宗；其次為建造業工人，兩年分別錄28宗及23宗。

勞福局指，截至今年5月，上述合共724宗死亡個案中，677宗已完成處理，包括個案經勞工處職業健康醫生評估為死於自然疾病、已故僱員家屬放棄追討、已故僱員家屬與僱主達成和解協議、已故僱員家屬已入稟法院向僱主提出申索等，勞工處正跟進餘下的47宗個案。

孫玉菡又提及，截至今年5月31日，已有1311個機構簽署「護心約章」，其中239間為建造業機構，1072間是物業管理機構，預計惠及僱員人數超過17萬，近八成參學機構已向政府購買健康評估檢查儀器，包括血壓計、體脂磅等等。