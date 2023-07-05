殺校｜議員江玉歡與溥仁學生家長會面　促教育局格外開恩勿殺校

黃大仙獻主會溥仁小學因收生不足，今年9月不獲批開辦小一，早前向教育局申請「特別視學」以續辦不果，最快2026年中停辦。立法會議員江玉歡下午到溥仁小學，與學生及家長會面。江玉歡認為，教育不應只將資源集中於成績出色的學生，有特殊教育需要的學生亦應受到支援，強調「辦學唔係做生意」，不應單因一年收生不足，就「一刀切」要求停辦，質疑局方「有冇諗過其他學生影響幾大？」



會上有家長表示，不願接受教育局轉校安排，特意安排今年9月升小一的兒子，為他申請在家學習，希望等待溥仁小學開班。



立法會議員江玉歡今日（5日）到溥仁小學與家長及學生會面，聽取他們的意見。（羅國輝攝）

江玉歡 ：辦學非做生意 不應單因一年收生不足殺校

獻主會溥仁小學因收生不足獲派「0班」，早前向教育局申請特別視學被否決，意味學校最快或於2026年中學年完結後停辦。

立法會議員江玉歡今日（5日）到溥仁小學與家長及學生會面了解，她認為教育不應只將資源集中於成績出色的學生，有特殊教育需要（SEN）的學生亦應受到支援，溥仁小學取錄不少學習能力未能出類拔萃的學生，但卻能關顧基層學生的需要。

她強調「辦學唔係做生意」，不應單憑收生數字決定學校命運，亦不應單因一年收生不足，就「一刀切」要殺校。她指，從事教育及社福工作要視乎效果，「唔淨係幫佢搵學校就得，要畀到有需要嘅嘢佢」，教育局在事件中卻態度強硬，以行政主導為先，質疑未有顧及特殊學習需要學生的影響。江玉歡表示，會繼續與家長及學生會面，希望集合所有意見，之後會向教育局轉達，希望當局「格外開恩」。

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會面上有家長分享對溥仁小學的看法，育有五個小朋友的校友家長鄭女士表示，欣賞該校老師用心教學，亦經常推出新措施協助SEN生學習，例如其女兒就讀較多SEN學生的班別，校方會安排專門照顧SEN生的老師擔任班主任，今年更設有「雙班主任」制度，加強對學生的支援。

鄭女士表示，教育局殺校決定感到無奈，亦「唔係出面邊一間學校仲有學位，就揼班小朋友過去，佢哋要重新適應已經係好困難。」學校最快三年後停辦，她指，SEN小朋友好不容易適應校園生活一年，若屆時要轉校，再重新適應新事物和環境，將會十分困難。

鄭女士對教育局的做法表示無奈，「唔係出面邊一間學校仲有學位就揼班小朋友過去，佢哋要重新適應已經係好困難。」（陳泳藴攝）

鄭女士表示，聽聞有教師將會離職，目前似乎無計可施，但仍對溥仁小學未來深存盼望。她指，其兒子原獲派今年九月入讀溥仁，由於不願接受轉校安排，現正申請在家教學。她解釋，轉校要另買新校服及書簿，又要分開接送上學和放學，小朋友和家長均會感辛苦。她期望教育局再思量決定，准予學校於下學年開辦小一，小朋友有機會「插班」入讀二年級。

家長朱太的兒子也是SEN的學生，欣賞學校老師用心教學，「係俾個心出嚟同學生相處。」（羅國輝攝）

另一位家長朱太的兒子亦是SEN的學生，她形容學校老師用心，不會當SEN學生是怪胎，「係俾個心出嚟同學生相處」，又大讚兒子的班主任十分有耐性，甚至會教育自己和丈夫，如何在家教導和協助兒子，終見證兒子轉校後性格有改善，不會輕易發脾氣。她指，兒子曾就讀其他學校，校方不會悉心照料SEN生需要，只是希望兒子離開學校，與溥仁小學的教學方針有很大差別。

已退休的副校雷湘源今日亦有出席會面，提到校方十分希望可以繼續辦學落去。（羅國輝攝）

退休副校：若果學校停辦 仍爭取校舍作教育用途

已退休的副校雷湘源今日亦有出席會面，提到校方十分希望可以繼續辦學，指「依區小朋友都好需要。」她指，國家主席習近平指「青年輕則國家輕」，小學是教育的基礎，質疑「如果要起一座大廈，地基打得唔穩點起十層樓呢？」她指，殺一間學校很容易，但建立一間學校十分困難，若果學校最終停辦，未來亦會極力爭取校舍作教育用途，「無論點都希望保留到校舍。」