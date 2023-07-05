上海出席新教師內地學習團開班儀式　施俊輝：可深化教師國家觀念

教育局副局長施俊輝今日（7日）到訪上海師範大學，與大學領導會面並出席香港新入職教師內地學習團開班儀式，他感謝上海師範大學承辦學習團，精心策劃課程內容，相信香港教師能從是次培訓中提升專業能量。他指學習團旨在讓教師了解內地的教育、文化和科技各方面的最新發展，深化他們的國家觀念，從而加強培養學生國民身分認同的能力。



+ 1

教育局副局長施俊輝今日（7日）到訪上海師範大學，與大學領導會面並出席香港新入職教師內地學習團開班儀式，約130位中學、小學及特殊學校的新入職教師參與是次學習團。施俊輝在開班儀式致辭時感謝中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育科技部及上海市教育委員會的指導和協調，使學習團能順利開展。

施俊輝亦感謝上海師範大學承辦學習團，精心策劃課程內容。他相信香港教師能從是次培訓中得到豐碩的收穫，提升專業能量。他指出，學習團旨在讓教師了解內地的教育、文化和科技各方面的最新發展，深化他們的國家觀念，從而加強培養學生國民身分認同的能力。

施俊輝今早亦參觀中共一大紀念館，並與上海市教育委員會代表會晤，雙方就滬港合作事宜交換意見，探討如何進一步促進兩地的教育交流。晚上，他將參觀上海戲劇學院舞蹈學院及上海國際舞蹈中心，並與正參加學習團的教師一起欣賞舞蹈匯演。

施俊輝昨日（5日）亦到訪上海市青少年校外活動營地「東方綠舟」，以了解其為青少年學生提供的國防教育、勞動創造等實踐活動及培訓課程，並參觀上海城市規劃展示館，認識上海如何透過展示館推動愛國主義教育、科普教育及環境教育。其後，他與在上海升學或工作的香港青年見面，了解他們在當地的學習和生活情況，並鼓勵他們把握國家「十四五」規劃帶來的發展機遇。

施俊輝今日結束為期三天的訪問行程，將於明日（6日）上午返港。