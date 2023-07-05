寶安大廈冧石屎｜測量師：屋宇署或做漏敲外牆　短時間再冧屬罕見

旺角寶安大廈在4日內兩度冧石屎，屋宇署今日（5日）晚上證實，兩次意外均為同一單位的外牆，估計是周日（2日）僭建的簷篷下墜後，出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響，致外牆批盪再次剝落。

測量師學會建築測量組前主席謝志堅表示，在清拆工程後，同一單位短期內再出現石屎剝落的情況罕見，不排除屋宇署人員周日檢查時有遺漏，但外牆的微裂痕或難以靠目測判斷，建議當局可用「鎚敲測試」和目測大廈外牆，以找出潛在鬆脫部份，以避免再次出現石屎剝落。



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測量師學會建築測量組前主席謝志堅。（測量師學會圖片）

測量師學會建築測量組前主席謝志堅表示，寶安大廈同一個單位在4日內兩度冧石屎的情況相當罕見，「通常整完，附近有鬆脫嘅都要處理好，會影返啲相做監管」，不排除當日負責的屋宇署人員有遺漏，致第二次石屎剝落發生。

鎚敲測試可知是否有「空鼓」

他又指，屋宇署解釋僭建的簷篷下墜出現微裂痕，在連日大雨和高溫致有批盪剝落的情況是合理，有關裂痕在當天目測可能看不到，但當局可以「鎚敲測試」，檢查涉事單位外牆一帶是否仍有空鼓，以辨別是否仍有空洞或鬆脫的送份要清拆。

他又指，大廈樓齡較高，建議屋宇署人員擴大範圍，目測整幅外牆會否有鬆脫的部份或要生鏽的支架，並要求合約承建商清或跟進，但坦言業主將要付出較高的費用。

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資深結構工程師倪學仁。（資料圖片／林若勤攝)

資深結構工程師倪學仁則指，寶安大廈墮下的是僭建簷篷，屋宇署當日僅安排消防處協助清拆鬆脫部份，不排除清拆過程會導致外牆出現微裂痕，在連日天氣不穩下，有機會導致第二次石屎剝落。

被問到為何屋宇署日前指，涉事大廈的「整體樓宇結構沒有明顯危險」，墮下的僅為僭建物，與大廈本身的結構安全無關，若當局因僭建物而判斷大廈結構不安全，則要出動「封樓令」，形容做法是「擾民」。

政府承建商費用高昂 政府或盡量避免出動

他坦言，當局可要求合約承建商即時到場清拆僭建物，惟有關工程費用高昂，惟難以追究涉及的工程的業主或法團責任，有機會引起民事訴訟，若工程引致潛在漏水問題，亦較難釐清責任，故當局一般會避免出動合約承建商，僅以發出清拆令的命令，促請業主或法團盡快跟進。他理解當局的做法，並強調難以單靠政府處理所有僭建物或有危險的建築，業主或法團應承擔責任，否則在危險出現後，大廈的保險有機會被解除。