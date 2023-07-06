DSE︱239人獲學校推薦　接受八大直接取錄　計算科學工程佔最多

教育局今日（6日）公布，第二屆學校推薦直接錄取計劃完成遴選程序，今年接獲720份有效提名，當中有256名學生獲發直接錄取通知。有239位學生接受取錄，涵蓋不同學科課程，以計算科學與工程課程佔最多，有47人獲取錄；其次是理學和醫學與健康課程，分別有44人和30人。



在720份有效提名中有256名學生獲發出直接錄取通知，當中239名學生接受錄取。（資料圖片）

教育局今日（6日）公布第二屆學校推薦直接錄取計劃完成遴選程序，今屆共收到來自382間中學的720份有效提名。

參計計劃的八間資助大學，已為所有獲推薦的中學生均安排面試，於文憑試放榜前向256學生發出直接錄取通知。其中，239名學生接受錄取，今年9月入讀其所選讀的學士學位課程。當中，最多人獲取錄入讀計算科學與工程課程，有47人；其次是理學課程及醫學與健康課程，分別有44人和30人。

對於第二屆直接錄取計劃獲發直接錄取通知的學生人數顯著增加，教育局局長蔡若蓮指成果令人鼓舞。（林靄怡攝）

對於第二屆直接錄取計劃獲發直接錄取通知的學生人數顯著增加，教育局局長蔡若蓮指成果令人鼓舞，稱政府一直重視培育青年人，致力加強教育制度的多樣性，為不同學生創造機會，讓他們盡顯潛能，又感謝各大學對直接錄取計劃的支持，並肯定學生在不同領域的多元才華，對提升香港的競爭力及未來的發展至為重要。

第三屆直接錄取計劃將開放予應考2024年文憑試，並於同年九月升讀學士學位課程的中六學生報名參加，詳情將於稍後公布。