包致金姪女Amina涉掟胸圍等落街　裁決日遲到1小時　刑毀罪成

終審法院非常任法官包致金姪女Amina，涉嫌凌晨時分把菲傭鎖在家門外，再將胸圍、內褲、手機等物品掟落街，導致屋苑停車場有私家車被毀。她否認刑事毀壞、盜竊等3罪受審，今（6日）在區域法院（暫代東區）被裁定其中一項刑事毁壞罪成。

甫開庭，辯方便向法庭致歉，指被告因壓力感身體不適，故仍未抵達法庭，但預計可在15至20分鐘後到場。被告最後於原定開庭時間的約1小時後抵達法庭。

被告Amina Mariam Bokhary今天遲了一小時才到法庭。(資料圖片)

46歲女被告Amina Mariam Bokhary，否認於去年12月13日，在跑馬地肇輝臺嘉苑刑事毁壞一輛屬於林志堅的私家車前擋風玻璃；及於同日同地在住所中，偷竊屬於菲傭Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部Nokia手機和一串鎖匙；另於同年12月14日刑事毀壞一輛屬於陳嘉敏的私家車前擋風玻璃。

凌晨叫醒女傭打蟑螂

被告家的菲傭Castillon Pacita Bandiola早前供稱，她於2022年8月於被告家工作，並與被告及其父母同住。她稱與被告關係不太好，又指被告曾要她清晨5時起床去廚房清除蟑螂，又試過把她趕出門後反鎖大門，令她無法回單位。

女傭物品散布停車場

案發前一晚，被告又叫她清除蟑螂至凌晨2時，然後大聲呼喝要她掉垃圾，她倒垃圾後，被告又鎖門不讓她進入，她便到屋苑大堂等了約兩小時，屋苑保安通知她到停車場，她發現其個人物品包括胸圍、內褲、睡衣、銀包、手機、手錶、儲物塑膠盒、相冊及鑰匙等散落一地。保安其後報警。

屋苑保安指當晚曾接住客投訴

屋苑兼職保安趙克雄（音）稱，案發當晚她接獲住客投訴有噪音，他與警方到被告單位調查，只見一名菲傭站在門外，單位內則無人應門。及至早上5點，他獲同事告知停車場地上發現衣物、手袋等雜物。

案件編號：ESCC2524/2022