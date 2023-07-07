青協推互動體驗守法學習教材　針對6常見罪行設計遊戲

香港青年協會青年違法防治中心推出「好想法——青少年守法教育系列」，互動體驗守法學習教材，供中小學生參與，讓他們能從遊戲中學習到簡單的法律知識以及公民意識。截止今年6月，中心已服務10間小學、3間中學、少年警訊會員以及社會福利署屯門兒童及青少年院。



「好想法——青少年守法教育系列」為香港首個互動體驗守法學習教材，分為小學篇與中學篇，讓學生從互動遊戲中學習到簡單的法律知識以及公民意識。小學篇針對青少年常見的6種罪行，包括科技罪行、毒品罪行、暴力行為、窺淫等性罪行、刑事毀壞及盗竊罪行設計遊戲。透過互動遊戲讓學生思考甚麼情況下有可能墮入法網，以及犯罪帶來的後果等。

中學篇則是希望透過遊戲、工作室推動青少年尋找人生意義，勇於面對逆境，並裝備各種技能以應對不同挑戰。例如，學生可扮演不同角色，回答問題，以引導學生個人的生活方式和價值觀。除此之外，更會以STEM、運動、文化藝術等活動，幫助青少年發掘個人潛能。

張國釣：法治教育須全社會參與

律政司副司長張國釣致辭時表示，防治中心一直致力培育青少年擁有正向思維，為他們灌注希望、信念以及正能量，值得讚賞和推廣。另外，他提到法治教育是全方位的工作，需要全社會共同參與，除了政府外，非政府機構、教育界、家庭、朋輩亦為成功關鍵。