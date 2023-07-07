議員質疑教資會委員「英語系」主導　蔡若蓮：考慮溝通橋樑作用

立法會教育事務委員會今（７日）討論大學教資會和研資局的組成及撥款機制等，會上多名議員質疑非本地委員由「英語系」學者主導，促檢討架構。教育局局長蔡若蓮表示，教資會和研資局委員的工作職能是溝通橋樑，聯繫政府與大學，香港、國際與國家，能發揮這個作用是委員組成的優先考慮。



教資會和研資局委員均全數由特首委任。（資料圖片）

根據立法會文件，教資會和研資局委員均全數由特首委任。目前教資會共有24名委員，14人屬非本地委員，10位為內地及海外委員，包括2名來自內地的現任或前任大學校長、以及8名來自紐西蘭、新加坡、瑞士、英國及美國的學者。

研資局有33名委員，包括17名本地委員，和16名非本地委員，包括來自內地、新加坡、瑞士、澳洲、加拿大、英國及美國等地，當中華裔非本地委員達 10 位。

嶺南大學協理副校長、選委界立法會議員劉智鵬在會上質疑，非本地委員以英語為主，認為有必要調整委員結構。（資料圖片）

鄧飛：「五眼聯盟」國家學者或受政府制肘

嶺南大學協理副校長、選委界立法會議員劉智鵬在會上質疑，非本地委員以英語為主，認為有必要調整委員結構，「如果我哋講國際化，最多人講係國語、西班牙語、法語、日語。」

教聯會副主席兼選委界議員鄧飛亦批評研資局的委員組成，「除咗瑞士係號稱永久中立國，（委員）基本上都係嚟自英語國家，除咗新加坡之外，都係嚟自『五眼聯盟』」。他形容，來自「五眼聯盟」的學者「唔係唔可靠」，但「國家政府因冷戰思維有制肘」，促委任非英語系國家的委員。

教育局局長蔡若蓮表示，教資會和研資會委員的工作職能，是作為政府與大學，香港、國際與國家之間溝通橋樑。（資料圖片）

蔡若蓮：委員組成優先考慮溝通橋樑功能

教育局局長蔡若蓮表示，教資會和研資會委員的工作職能，是作為政府與大學，香港、國際與國家之間的溝通橋樑，委員須認識香港和了解國家發展，亦與國際有聯繫，委員組合能否發揮這個作用是最優先考慮，「如果只係集中單一地域或語言，未必有利香港多元化和國際化發展」，強調要兼顧香港競爭力和融入國家大局發展兩方面。

教資會秘書長鄧特抗表示，就委任教資會和研資局的委員，教資會只能提出建議，一般考慮委員的溝通及學術地位，本身對香港學制發展的認識等，「無排除其他地域嘅專家作為委員」。