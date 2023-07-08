妹3歲為兄口交10歲與之共浴　約13歲抑鬱自殘終揭發　兄認非禮

現年22歲的青年被指在胞妹年僅3歲時，要妹妹為他口交並撫摸其陰道，至胞妹10歲時，又要妹妹與他共浴，期間要妹妹為他手淫，他亦有摸妹妹的陰道及胸部。妹妹約於13歲時出現抑鬱及自殘需接受精神治療，才揭發事件。青年今（8日）在區域法院，承認兩項非禮罪，並透露他約10歲時接觸成人電影，想找人模仿，故找上了妹妹。法官把案押後至10月30日求情及判刑，期間為被告索取感化、社會服務令、心理及精神科報告。



被告Y.L.P（22歲），承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。案情指，被告是女童X的親生哥哥，兩人年紀相差約7年，案發時他們與父母一同居住。

現年22歲的YPL，在區域法院承認兩項非禮罪名。

趁父母不在要3歲妹妹口交

案情指，被告10歲時，妹妹X僅3歲。被告有次趁父母不在家，叫X在睡房舔其陰莖和為他口交。X感驚恐但照辦，被告有把下體放入X口中，期間並曾勃起，又在X手掌射精。X隨即去洗手，之後倚在睡房的牆壁並背向被告，被告從後用手搓弄X的陰道外圍。

共浴後被告為妹吹乾頭髮

約七年後X約10歲時，被告再次趁父母不在家時，要X和他一起洗澡。兩人在浴室內全身赤裸，被告坐在廁板，要求X摸其下體，X照做後被告勃起及射精。被告其後又從後撫摸X的胸部及陰道外圍，期間有用手擠壓X的胸部，令X感到痛楚。被告之後為X塗抹梘液，再次觸摸X的胸部，最後為X淋浴和吹乾頭髮。

X抑鬱自殘送院揭發事件

及至2021年11月，X 因為情緒抑鬱和自殘被轉送醫院接受精神治療，她向醫生透露曾多次遭被告性侵。案件轉交警方跟進。被告於同年12月24日被捕，他警誡下稱：「因為我當時對女性好奇，所以先對阿妹做依啲嘢。」

向人表白被拒後求妹妹共浴

被告其後在錄影會面中透露，他於10歲時首次接觸成人電影，想嘗試找人模仿影片演員的行為，又對女性感好奇而摸X的陰道外圍。及至他17至18歲時，朋友會討論性及妓女的話題，他對性感好奇。但缺乏自信，向人表白又遭人拒絕，於是想到和X一起洗澡。被告說，X初時表示不願與他一起洗澡，但在他懇求下，X最終答應。

案件編號：DCCC 301/2022