傑出中學生領袖得獎者盼喚起性別定型關注度　勿局限於固有觀念

撰文：陳泳蘊
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學友社今日 （9日）舉行「傑出中學生領袖選舉2022-2023」閉幕暨頒獎禮，以嘉許對學校及社會有承擔的中學生領袖。今屆共有30位中學生領袖入圍，並選出十大傑出中學生領袖。除了選舉，活動亦有實踐計劃，今年主題為性別定型，學生們透過製作微電影，希望提升社會對性別不平等的關注度。

獲選為傑出中學生領袖的學生，聖保羅男女中學麥鎮麟同學、嘉諾撒聖瑪利書院方筠晴同學、聖保羅書院黃栢朗同學（由左至右）（蘇煒然攝）

微電影以性別定型為主題

「傑出中學生領袖選舉」由2004年開始舉辦，除了選出十大傑出中學生領袖，亦有不同活動讓參選學生參與，當中今屆的社會實踐計劃，主題為「stere' no'type」，透過製作微電影，以提升大眾對性別定型的認知。在微電影中，由學生扮演希望修讀幼兒教育的學生，劇情提到被他人歧視，被質問「是否對小朋友有咩癖好」，由此帶出探索社會多元、跳出框框的道理。

學友社今日舉行「傑出中學生領袖 選舉2022-2023」閉幕暨頒獎禮，今屆共有30位中學生領袖入圍，並選出十大傑出中學生領袖。（蘇煒然攝）

嘉諾撒聖瑪利書院的學生方筠晴為是次微電影小組的負責人，她指寫劇本拍攝，及蒐集資料時，可了解更加多關於性別不平等的問題；亦接觸到一些平時難以接觸的技巧，例如拍攝、寫劇本。她希望透過是次計劃，可以提升社會對性別不平等的關注度。

嘉諾撒聖瑪利書院的學生方筠晴為這次微電影小組的負責人，她指寫劇本拍攝及蒐集資料期間，了解到更加多關於性別不平等的問題。（蘇煒然攝）

聖保羅男女中學的學生麥鎮麟本身為辯論隊成員，過往接觸不同大議題，但他認為性別定型確是一個比較難接觸的話題。就此，他指今次設計活動以比較貼地的方向着手，「例如我哋見到身邊嘅人拍拖嘅時候，會唔會已經有啲不平等嘅情況？」他認為，可以從人與人之間最基本的相處模式中觀察，如從中發現到問題，就可以將之放於整個社會，達到以小見大，從而出現今次的微電影。

聖保羅男女中學麥鎮麟同學表示大學方面希望修讀的是法律系 希望未來可以喺法律行業幫助到更加多人。（蘇煒然攝）

聖保羅書院的中五學生黃栢朗指，計劃讓他們能夠親手完成整條微電影，「原來一條六分鐘嘅微電影，需要用超過一個月時間籌備，同埋兩日八個鐘嘅時間拍攝。」他認為拍攝電影的體驗又新奇又有趣，笑言：「唔拍都唔知自己咁好戲！」經過今次活動，他表示除了學會拍攝微電影涉及很多人力物力，亦在蒐集資料時，令加深了對性別定型的認知。

聖保羅書院黃栢朗同學指出計劃最大得着是認識到好多不同學校的領袖，對於將來的計劃，他認為回饋社會的第一步應該要先回饋這個計劃。（蘇煒然攝）
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