傑出中學生領袖得獎者盼喚起性別定型關注度　勿局限於固有觀念

學友社今日 （9日）舉行「傑出中學生領袖選舉2022-2023」閉幕暨頒獎禮，以嘉許對學校及社會有承擔的中學生領袖。今屆共有30位中學生領袖入圍，並選出十大傑出中學生領袖。除了選舉，活動亦有實踐計劃，今年主題為性別定型，學生們透過製作微電影，希望提升社會對性別不平等的關注度。



獲選為傑出中學生領袖的學生，聖保羅男女中學麥鎮麟同學、嘉諾撒聖瑪利書院方筠晴同學、聖保羅書院黃栢朗同學（由左至右）（蘇煒然攝）

微電影以性別定型為主題

「傑出中學生領袖選舉」由2004年開始舉辦，除了選出十大傑出中學生領袖，亦有不同活動讓參選學生參與，當中今屆的社會實踐計劃，主題為「stere' no'type」，透過製作微電影，以提升大眾對性別定型的認知。在微電影中，由學生扮演希望修讀幼兒教育的學生，劇情提到被他人歧視，被質問「是否對小朋友有咩癖好」，由此帶出探索社會多元、跳出框框的道理。

學友社今日舉行「傑出中學生領袖 選舉2022-2023」閉幕暨頒獎禮，今屆共有30位中學生領袖入圍，並選出十大傑出中學生領袖。（蘇煒然攝）

嘉諾撒聖瑪利書院的學生方筠晴為是次微電影小組的負責人，她指寫劇本拍攝，及蒐集資料時，可了解更加多關於性別不平等的問題；亦接觸到一些平時難以接觸的技巧，例如拍攝、寫劇本。她希望透過是次計劃，可以提升社會對性別不平等的關注度。

嘉諾撒聖瑪利書院的學生方筠晴為這次微電影小組的負責人，她指寫劇本拍攝及蒐集資料期間，了解到更加多關於性別不平等的問題。（蘇煒然攝）

聖保羅男女中學的學生麥鎮麟本身為辯論隊成員，過往接觸不同大議題，但他認為性別定型確是一個比較難接觸的話題。就此，他指今次設計活動以比較貼地的方向着手，「例如我哋見到身邊嘅人拍拖嘅時候，會唔會已經有啲不平等嘅情況？」他認為，可以從人與人之間最基本的相處模式中觀察，如從中發現到問題，就可以將之放於整個社會，達到以小見大，從而出現今次的微電影。

聖保羅男女中學麥鎮麟同學表示大學方面希望修讀的是法律系 希望未來可以喺法律行業幫助到更加多人。（蘇煒然攝）

聖保羅書院的中五學生黃栢朗指，計劃讓他們能夠親手完成整條微電影，「原來一條六分鐘嘅微電影，需要用超過一個月時間籌備，同埋兩日八個鐘嘅時間拍攝。」他認為拍攝電影的體驗又新奇又有趣，笑言：「唔拍都唔知自己咁好戲！」經過今次活動，他表示除了學會拍攝微電影涉及很多人力物力，亦在蒐集資料時，令加深了對性別定型的認知。