初選案｜施德來認民協形象騎牆需改善　為增曝光改用政治語言

民主派初選案今（10日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，案發時為民協主席的施德來自辯。他指，在2016年立法會選舉後，民協失去所有立會議席，公眾支持度亦下跌。他希望協助民協取得議席，令立法會內有重視民生的聲音。他又稱，民協向來擁護中國主權和落實一國兩制。



但施承認民協形象「騎牆」和弱勢，需要改善，若參加初選或正式選舉，可增加民協的形象和知名度，但因其勝算不高，傳媒對他的報道不多，及至2020年6月，議題變得政治化，他便作了調整，使用政治語言以增加曝光。



2016年立法會選舉後民協支持度大跌

施德來供稱，他於2005年受聘成為民協的社區幹事，3年後加入成為會員，其後成為該黨的副主席。至2016年立法會選舉後，民協失去立法會的所有議席，傳媒因此不太關注該黨，其公眾支持度亦下跌，加上失去立會議席後，支援減少，有三分一的民協區議員退出。當時民協進行改選，施成為主席，至2021年3月辭任。他指，民協除了服務基層和促進民主外，亦擁護中國主權和落實一國兩制。

被告施德來稱，2016年民協失所有立法會議席後，支持度亦下跌。(朱棨新攝)

政府部門表現好會寫信嘉許

施於2016年當選黃大仙區區議員。他強調，區議員是市民與政府之間的橋樑，若政府部門表現好，施會寫信嘉許，若警方就區內的毒品問題採取行動，他亦致函嘉許。此外，他亦就美東邨的重建計劃和時任特首林鄭月娥溝通。

對林鄭2019年處理社會事件感不滿

但施認為林鄭應更多聆聽民意，改善施政。他不滿意林鄭處理2019年社會事件，認為即使政治有爭拗，民生也很重要，需表達相關意見。他又指，當時衝突尚未劇烈，民協曾參與聯署，呼籲雙方冷靜處理事件。法官李運騰問，理性的討論於2020年時是否可行，施坦言不知道，但「盡力去做」。

民協支持民主派初選以增勝算

他續指，2020年時向黨內報名參加同年的立法會選舉，並參加九東的初選。他指，九東經兩次協調會議後，原本決定只舉辦棄選機制。民協支持民主派舉行初選，不論是公民投票或棄選機制，以增加勝算。

被告施德來稱對前特首林鄭月娥處理2019的社會事件感不滿。（資料圖片）

視工聯會為競爭對手而非敵人

庭上展示施展開選舉工作後的宣傳品。法官陳仲衡留意到，施其中一個Facebook帖文中的主題標籤 (Hashtag)為「深入敵陣」。施解釋，民主派和建制派對壘。他當時在藍田開街站，而主力勞工、基層議題的工聯會紥根該選區，兩黨的票源相近。法官陳慶偉問，是否視工聯會為敵人，而非競爭對手。施回應選舉時會用一些形象化、較誇張的形容詞，又指視工聯會為競爭對手。

民協形象騎牆弱勢需改善

施德來又指，無論是初選或正式選舉，都想代表民協出選，以增加知名度和民協形象。他評估自己初選的勝算不高，但同時選舉都可宣傳自己和民協，為再一屆選舉部署。同時，初選的參選人較少，亦較易宣傳。施指，選舉需要形象技巧和選舉語言配合當時的環境，民協的形象為「騎牆」、弱勢，因此需要改善。

2020年6月發言和立場企硬

他續說，2020年6月時，當時的議題變得政治化，其發言和部署「企得硬咗」，強調此屬選舉需要。他承認此不但和民協的立場不同，亦和他一向的做法不吻合。法官陳仲衡問他當時是否「鬥黃」，施同意，但強調有時間性，2020年4至6月時「無咁需要」。

勝算不高不獲傳媒報道

法官李運騰問，施評估自己勝算不高，為何當時仍使用政治語言，不直接講出立場。他解釋，傳媒因他沒有勝算，不太報道他的新聞，他因此有所調整，以增加曝光，遂使用政治語言。他亦指，若初選落敗，便會暫停選舉工程，協調會議沒有要求支持其他參選人，但他會作出支持。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)