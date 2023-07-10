垃圾徵費｜政府初期向公屋、三無大廈及村屋戶派袋　夠2/3個月用

垃圾徵費延至明年4月1日實施，政府提交立法會的最新文件表示，垃圾徵費實施初期，將向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋，共105萬個住戶，免費供應指定袋，每個目標住戶每月20個。此外，共19家連鎖零售商及網上零售商的授權申請，涉及共約2,000間店鋪和11個網上平台，表示有興趣銷售指定垃圾袋與指定標籤。



另外，當局提出由實施日起，建築廢物運往堆填區處置的收費每公噸200元上調至365元，與都市固體廢物處置的收看齊，避免日後有人蓄意藉混合都市固體廢物和建築廢物以逃避收費差價。



多三無大廈地區放置大型垃圾桶

環境及生態局向立法會提交文件表示，考慮推出垃圾徵費之前，垃圾棄置量或會增加，當局已與食環署協調，因應實際情況及需要，在市區較多「三無」大廈的地區放置大型垃圾桶，並在鄉郊地區設置額外的指定大型垃圾收集點，作為臨時措施，以便市民棄置家居垃圾。

三類大廈月派20個垃圾袋 為期6個月

政府建議在垃圾徵費實施初期，向公約85萬個房委會及房協轄下公屋住戶、約15萬個「三無」大廈住戶，以及約5萬個鄉郊村屋住戶，免費供應指定垃圾袋，每個目標住戶每月20個，容量為15公升的指定袋，為期6個月。公屋住戶由房委會，房署及房協協助派發，至於「三無」大廈及鄉郊村屋住戶，「關愛隊」及村代表或鄉事委員會可參與協助派發指定袋的工作。

19家連鎖零售商及網上零售商賣垃圾袋

由於市民需透過購買和使用指定袋及指定標籤去支付垃圾收費，政府表示，正建立一個涵蓋超級市場、便利店、藥房、家品店及網上平台等約數千個零售點的全港性零售網絡。當局指，收到合共19家連鎖零售商及網上零售商的授權申請，涉及共約2,000間店舖和11個網上平台，表示有興趣銷售指定袋與指定標籤和協助推廣垃圾收費。

政府亦正與數間目前有分銷垃圾袋及家居清潔產品的批發商商討，爭取他們參與協助邀請和支援數百間小商鋪，包括中小型藥房和家品店，銷售指定袋和指定標籤。

建築廢物傾倒堆填區收費調高 與都市固體廢物看齊

實施垃圾徵費之後，堆填區處置的都市固體廢物將按廢物重量收取每公噸365元的入閘費。政府表示，為避免日後有人蓄意藉混合都市固體廢物和建築廢物以逃避收費差價，以及考慮到成本的因素，建議由開始實施垃圾收費的日期起，同時修訂建築廢物處置的收費水平，堆填費由每公噸200元上調至每公噸365元，使建築廢物的堆填費與垃圾收費的收費水平一致 ；篩選分類費由每公噸175元上調至每公噸340元，以維持現時篩選分類費和堆填費25元的收費差距；以及公眾填料費由每公噸71元上調至每公噸87元。