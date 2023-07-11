免費機票HK Express｜2.1萬張機票開搶至少等1小時　籲勿重新載入

國泰航空旗下香港快運（HK Express）今日（11日）上午10時30分起，將送出由香港國際機場贊助的免費來回機票，涉21,626張，數量有限，先到先得。在開搶時間前，HK Express網站顯示「預計到達網站的時間」已為一個多小時，至開搶後，「人流」未見紓緩。網站除提醒準備好旅遊證件上顯示的全名、出生日期、聯絡電郵及電話及信用卡等資料，也籲保持頁面開啟：「不妨先嘆杯咖啡並保持頁面開啟勿重新載入」。



HK Express免費機票教學



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截至早上近11時、即開搶後約半小時，HK Express「人流」未見紓緩，「預計到達網站的時間」仍為一個多小時，HK Express提醒想快人一步搶到心儀目的地的機票請先準備下列資料：

旅遊證件上顯示的全名、出生日期



聯絡電郵及電話



信用卡



HK Express籲保持頁面開啟先嘆杯咖啡

HK Express又指，為確保公平性以及為所有活動參加者帶來流暢的使用體驗，一旦開始搜尋航班，請盡量縮短每個步驟之間的停頓時間，否則將重新輪候，同時呼籲保持頁面開啟：「不妨先嘆杯咖啡並保持頁面開啟勿重新載入」。

HK Express網站顯示「預計到達網站的時間」已為一個多小時，至開搶後，「人流」未見紓緩。（HK Express截圖）

建議準備多幾個後備航點方便即時轉計劃

HK Express提醒要成功買到心水機票，就記得要預先準備乘客姓名、聯絡電話及電子郵件電郵，以加快預訂機票流程。一旦機票成功預訂，參加者將不可更改或修改任何登記信息，包括其姓名和電郵地址；如所提交的任何信息不真實、不準確或不完整，HK Express保留撤銷授予參加者機票的權利。

HK Express建議參加者準備多幾個後備航點，屆時如無法買到最理想的航點，亦可即時轉計劃。

步驟一



在活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。

步驟二



選擇心水航班，並填寫乘客資以確認參加資格。

步驟三



加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。

步驟四



完成訂單後，將收到行程確認電郵。

HKExpress是次送出機票，為機場管理局祝香港國際機場25周年活動之一，透過本港航空公司向香港市民派發由香港出發的8萬張免費機票，來回香港與亞洲多個航點。

活動連結：https://bit.ly/46IjJL1

香港航空由7月24日起分三批送出機票；香港快運HKEXPRESS則於7月11日至24日，以先到先得方法送出2.1萬張機票。