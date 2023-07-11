HK Express免費機票｜2.1萬張機票開搶至少等1小時 籲勿重新載入
國泰航空旗下香港快運（HK Express）今日（11日）上午10時30分起，將送出由香港國際機場贊助的免費來回機票，涉21,626張，數量有限，先到先得。在開搶時間前，HK Express網站顯示「預計到達網站的時間」已為一個多小時，至開搶後，「人流」未見紓緩。網站除提醒準備好旅遊證件上顯示的全名、出生日期、聯絡電郵及電話及信用卡等資料，也籲保持頁面開啟：「不妨先嘆杯咖啡並保持頁面開啟勿重新載入」。
有市民在網上輪候4小時候，終於導向購票頁面，成功購買年底來回大阪的機票，雖然機票免費，唯仍要自費稅項及加購行李費，總共付逾1500元。
截至下午3時，HK Express公布，東京成田、大阪、首爾、曼谷和台北等熱點已搶光，二線城市仍有名額可供輪候的市民搶購。
HK Express免費機票教學
截至早上近11時、即開搶後約半小時，HK Express「人流」未見紓緩，「預計到達網站的時間」仍為一個多小時，HK Express提醒想快人一步搶到心儀目的地的機票請先準備下列資料：
旅遊證件上顯示的全名、出生日期
聯絡電郵及電話
信用卡
HK Express籲保持頁面開啟先嘆杯咖啡
HK Express又指，為確保公平性以及為所有活動參加者帶來流暢的使用體驗，一旦開始搜尋航班，請盡量縮短每個步驟之間的停頓時間，否則將重新輪候，同時呼籲保持頁面開啟：「不妨先嘆杯咖啡並保持頁面開啟勿重新載入」。
建議準備多幾個後備航點方便即時轉計劃
HK Express提醒要成功買到心水機票，就記得要預先準備乘客姓名、聯絡電話及電子郵件電郵，以加快預訂機票流程。一旦機票成功預訂，參加者將不可更改或修改任何登記信息，包括其姓名和電郵地址；如所提交的任何信息不真實、不準確或不完整，HK Express保留撤銷授予參加者機票的權利。
HK Express建議參加者準備多幾個後備航點，屆時如無法買到最理想的航點，亦可即時轉計劃。
步驟一
在活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。
步驟二
選擇心水航班，並填寫乘客資以確認參加資格。
步驟三
加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。
步驟四
完成訂單後，將收到行程確認電郵。
HKExpress是次送出機票，為機場管理局祝香港國際機場25周年活動之一，透過本港航空公司向香港市民派發由香港出發的8萬張免費機票，來回香港與亞洲多個航點。
活動連結：https://bit.ly/46IjJL1
HK Express送機票計劃，由香港出發的免費機票旅遊期限為何時？
免費機票旅遊期限由2023年8月1日至2024年5月31日，旅客須於2024年5月31日完成旅程。錯過辦理登機手續時間或未在要求時間內登機，會被視為放棄得獎機票；得獎者需要自行承擔所有適用於機票的稅項、附加費和任何其他費用。
HK Express送機票計劃有年齡限制嗎？
參加者必須年滿12歲才可以參加機票禮遇活動，所登記的乘客姓名必須與旅遊證件（護照）的姓名相符，不可轉讓他人或兌換現金。
HK Express送機票計劃，出發地或目的地有可限制？
出發地或目的地皆不可更改，去程目的地和回程出發地必須一致。乘客重新更改旅遊日期／時間，需支付每航段費用580元，並視乎機位情況而定，票價亦可能會有差異（包括相關稅項及附加費）。當成功預訂免費機票後，會接收行程確認電郵。