消息：警引入水上電單車　鮮黃色車身配藍色拉花　每部16萬元

每逢夏季，本港不時發生水上活動意外。據了解，警務處水警總區近日引入兩部日本生產商YAMAHA的水上電單車，並已落水測試。



據《香港01》取得照片，水上電單車呈奪目的鮮黃色，有警隊字樣及拉花，由於仍在測試階段，警隊將會制定指引，當準備就緒會投入服務。官方資料顯示，該型號的水上電單車定價約12萬至16萬港元，配備GPS地圖，車身及車尾均設有多個索扣，可以拖行物件。



警隊內部流傳消息，水警總區近日引入兩部YAMAHA FX系列的水上電單車， 據《香港01》取得相片，水上電單車呈鮮黃色，車身有「警隊藍」拉花，車頭及車尾兩側印有「警察POLICE」字樣。據知，兩部水上電單車日前已落水進行測試，暫時會在水警東分區續繼測試。

今年8月於水上康樂活動區進行試驗計劃

警方表示，水上電單車沒有螺旋槳配置，可以輕易進入淺水區、海灘或擠擁的船隻繫泊區。水上電單車也可以在游泳者、獨木舟及直立板附近靈活地及低風險地移動。水警將於今年8月初於較多公眾進行水上康樂活動的水警東分區使用兩部水上電單車進行試驗計劃。

所有駕駛水上電單車的人員均擁有相關資格及接受救援和內部訓練。當人員使用水上電單車時，會穿著個人保護裝備並連同一艘支援船一起執行特定任務，如淺水區救援、海灘救援等。

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內置GPS地圖 車身設索扣可拖行物件

根據YAMAHA官方網頁顯示，FX系列屬豪華款規格，官方定價15,399至19,999美元（折合約港幣12萬至16萬元），車長3.58米、寬1.27米、高1.23米，淨重390公斤，可乘載1至3人，配備四衝程及四缸增壓引擎，提供更大動力和扭力，排氣量1,812 C.C.。

FX系列配置觸碰屏，內置GPS地圖，座椅內有大型收納空間，提供USB叉電，車身及車尾均設有多個索扣，可以拖行物件。

現時不少國家的執法部門，都有採用水上電單車協助海上巡邏，澳洲新南威爾斯警察局於2012年成立「海上執法隊」，引入十多部水上電單車，以應付夏日海上活動旺季的拯救行動，並打擊水上犯罪活動。