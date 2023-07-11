電動車｜改油站地契條款　供誘因加充電設施　新契約年期減至12年

行政長官會同行政會議今日（11日）通過調整油站土地契約（地契）條款，包括將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年、如油站內提供快速充電站，其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續簽等，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。



政府指，相關政策局和部門正為實施細節作準備，並會繼續與持份者就加裝工程保持聯繫，環境及生態局將於今年稍後向立法會環境事務委員會作簡報。



政府通過調整油站土地契約（地契）條款，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。（資料圖片）

油站若設「快叉」 到期契約可有條件短期續簽

政府通過調整油站土地契約（地契）條款，以促進香港轉型使用電動和新能源汽車。油站地契條款的主要修改包括：

1/為現時的油站運營商提供適當誘因讓其加裝電動車充電設施；

2/將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年；

3/若油站內提供快速充電站，其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續簽；和

4/容許政府對電動商用車的充電價格設上限。



政府通過調整油站土地契約（地契）條款，包括將油站的新土地契約年期從21年縮短至12年、如油站內提供快速充電站，其到期或即將到期的油站契約將可獲有條件的短期續簽等。（資料圖片）

政府發言人表示，會在2035年或以前停止新登記燃油及混合動力私家車。鑑於不斷變化的市場狀況和不斷改變的需求，政府已檢討現行的油站的地契政策，以確保有充足及可靠的車用燃料供應和充電服務。

發言人續指，是次修改將可推動綠色運輸轉型，亦提供機會探索「一地多用」模式的可行性。調整地契條款將有助更有效地利用遍布全港約180個油站的可用空間為電動車提供服務。

相關政府政策局和部門正為實施細節作準備，並會繼續與持份者就加裝工程保持聯繫。環境及生態局將於今年稍後向立法會環境事務委員會作簡報。