慢病共治計劃｜港府倡參加者120元做篩查　若確診每次覆診150元

港府早前公布，將在今年第三季推出「慢性疾病共同治理先導計劃」。據醫務衞生局文件指出，相關計劃資助分別分為兩階段，如未有確診糖尿病及高血壓的病人，在經過地區康健中心／康健站，只需定額支付120元即可完成篩查。至於已確診的病人，政府建議的病人共付額參考水平為每次 150元，即實際金額可由醫生自行決定，惟必須確保收費透明。



另外，「共同治理先導計劃」獎勵計劃亦會訂立「目標項目」及達標準則，如病人在達標後的下一個個人計劃年度開始時，病人的第一次受資助治療診症共付額將最高獲扣減 150 元。



葵青地區康健中心。（資料圖片）

醫務衞生局向立法會提交文件顯示，相關計劃資助分別分為兩階段，如未有確診糖尿病及高血壓的病人，在經過地區康健中心／康健站，只需定額支付120元即可完成篩查，當中包括相關化驗及檢查的費用。

如診斷為血糖偏高 的參加者或確診的病人，前者及後者分別可以可獲最多 4次及6次資助診症。政府建議的病人共付額參考水平為每次150元，當中已包括基本藥物，如控制糖尿病和血壓的藥物及常用的偶發性疾病藥物。不過，實際金額可由醫生自行決定，惟必須確保收費透明。

「共同治理先導計劃」獎勵計劃亦會訂立「目標項目」及達標準則，如病人達標在達標後的下一個個人計劃年度開始時，病人的第一次受資助治療診症共付額將最高獲扣減 150 元。醫生在符合先決條件，即病人血糖及血壓控制方面達到既定的百分比，亦可獲相應的獎勵金額。相關金額可按達標病人實際出席的資助診症次數、政府診症資助額及參考共付額所合算的總額，以15%來計算獎勵金額。

另外，醫管局和家庭醫生亦會設立雙向轉介機制下攜手合作，醫院可就指定診症安排，提供屬於一次性質的專科診症服務，並制訂護理計劃，然後讓家庭醫生作出跟進；家庭醫生亦可根據現有慣常機制，轉介參加者到醫管局轄下的專科門診接受第二層醫療服務。

不過，翻查資料，過往地區康健中心亦有提供篩查慢病計劃， 每位醫生看症資助的費用為250元，其餘則由病人補貼，意味著醫生在篩查慢病所獲得的資助減少。有參加篩查慢病計劃的家庭醫生楊超發認為，影響未算很大，反而是治療階段，政府建議收取312元的診症費用（政府資助162元及病人建議支付150元），相關價錢更要包括基本藥物費用是太低。

有參加篩查慢病計劃的家庭醫生楊超發認為，政府建議的收費根本不足以覆蓋所需的費用。（資料圖片／吳鍾坤攝）

雖然政府會每季向醫生就每位參加者的慢性藥物提供資助藥費103.5元，但他直言現時較好的藥物一粒一個月已經要500元，政府建議的收費根本不足以覆蓋所需的費用，「只可以比啲舊嘅藥，但可能有好多副作用。」他直言，要再考慮是否參加計劃，「睇下自己過唔過到自己良心，又或者睇下做唔做義工囉。」

同樣有參加篩查慢病計劃的專科醫生表示，現時政府限定312元的診症費用，對醫生的資助確實少了，料會減少吸引度。他亦直言，專科醫生難以參加相關計劃，「收312元好難同其他病人交代，其他收成千蚊，收你就收312元。」不過，他認為，在參加計劃後家庭醫生可以幫病人看其他的身體問題，故亦不可這樣直接比較。

社區組織協會幹事連瑋翹則認為，絕對支持相關計劃，惟醫管局早前推出的普通科門診公私營協作計劃，亦很少病人參加，「可能對私營信心唔係咁強，可能要做多啲宣傳。」他認為，參加者120元做篩查未必可以吸引到基層參加，「本身就已經無病，佢地無咩動力去做」，建議如拿綜援、長生津等的市民可以獲政府額免相關金額。

他亦認為，獎勵計劃訂立「目標項目」原意不錯，因很多時慢病要進行治療除依賴藥物外，亦依賴患者的生活習慣等，惟亦擔心150元的獎勵是否有足夠的吸引力吸引中產人士。