社區主任涉威迫女網友性交　事主Y被指講咸嘢　被罰與房中男搞嘢

社區主任涉嫌一人飾演兩角色威迫兩名女網友性交案續審，控方透露被告在威迫事主X上床事敗後，數月後疑以同樣手法並成功令事主Y就範。事主Y供稱，她稱當晚原到酒店與一名「男網友」慶祝生日，惟到步的男子卻是另一人，該男子自稱是「男網友」的朋友。Y後來欲離開，便收到「男網友」傳來Y的自拍照片，「男網友」又稱，知道Y在酒店內與他的朋友「講咸嘢」，並要罰他們「搞嘢」。Y曾與房中男討論報警，對方卻稱「男網友」認識警察高層，報警也沒有用，Y稱最後與房中男性交兩次，期間又曾扮造愛及發出聲音圖騙「男網友」。



被告黃煒龍（20歲，社區主任），被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為，涉及案發時26歲的事主X；他另被控2項以威脅手段促致他人作非法的性行為及1項猥褻侵犯另一人罪，涉及案發時26歲的事主Y。

被告黃煒龍被控以威脅促玫他人作非法性行為罪。(被告IG圖片)

事隔個多月同樣手法要脅Y性交

控方指，被告在2021年9月，企圖威迫事主X非法性交未能得逞後，同年11月再用類似方式對待事主Y，他先以「William Wong」身份在Telegram與事主Y交換短訊，然後以「King」之名與Y見面，並繼續以「William」身份向事主發訊息，威脅及促致Y和他非法發生性行為。

Y曾透露其職業及工作地點

事主Y作供時透露，他曾交友程式Heymandi認識異性，曾使用「有無靚仔傾下計」、「有無FWB」的標題找聊天對象。2021年11月，Y在此認識了一名自稱「William Wong」的男子，兩人之後轉到Telegram繼續聊天，兩人曾交換照片，William 曾傳送一張男性照片給她，並稱那是他本人，Y坦言覺得片中男「幾靚仔」，又指兩人「幾好傾」，除了談生活，也有提色情話題，她亦有透露其職業、工作地點及居住地區等。

坦言上酒店預期或與William性交

及至11月5日，William指他翌生日，他因朋友都爽而感到不開心，問Y可否陪他慶祝。Y聞言覺William很可憐，又想再了解一下他便同意。翌日晚上8時許，Y因William遲到而先登記入住，她並帶了蛋糕及個人護理物品，因她擔心有機會在酒店過夜，坦言：「當時預期可能同對方（William）有下一步。」即性交。

被告黃煒龍否認威脅兩女子性交，案件今在區域法院開審。

被告到步自稱叫King

Y在酒店房等候期間，約在9時許見被告進入房間，被告自稱「King」，與William認識了5年，受對方邀請來酒店慶祝生日。Y即透過TG問William為何不預先告訴她有其他人來，她又一度因對方遲到而發脾氣，William亦有解釋其遲到原因。

Y曾建議報警被告稱沒有用

Y在接近凌晨1時向William稱可能會離開，William便將Y的自拍照，及被告與其他人的性愛片段發送給Y，並稱：「唔好要我發火」、「唔好做令到你地會後悔既事」，又指Y與被告「咁鍾意講咸嘢」，故「罰你地搞嘢」。Y當時感到十分害怕，感到她做過什麼對方都知，便把情況告訴在房內的被告，並提議報警。被告卻說報警也沒有用，因為William識警方高層。

被告稱曾與William開心分享性交片

Y續指，被告當時表現得十分生氣，承認片中人是他與其前女友。Y聞言質疑被告為何會將其私密片段發送給William，被告稱他與William 「好friend」，做法類似「大家開心share」。

Y稱不情願下第一次性交

Y後來在TG問William是否一定要這樣做，強調她不會拍片或照片。William回覆稱他已入侵了Y的手機，會知道她與被告做了什麼，故不需要拍片。Y取後不情願地與被告發生左第一次性行為。

William質疑二人性交僅15分鐘

並在15分鐘完事後通知William。William 聞言質疑「點會咁快」，又指兩人「一時有聲一時無聲」，Y表示她沒有心情。William 回覆指Y不需要有心情，只需要聽他的話，因為他是Y的主人。Y其後與被告假扮性交並發出聲音。

清晨再被迫發生性行為

Y之後因感到十分疲倦，背對著被告睡覺。直到William在清晨再發訊息予Y，倒數指若Y再不就範，就將上述資料放上網。Y遂與被告第二度性交，期間被告有揸她的胸部及稱讚她身材好。William後來欲再強迫Y，但Y急著要上班，與被告交換電話以免William再聯絡他們，Y同日稍後時間到警署報警。

Y形容性交時被告身體很誠實

被問及被告當時是否願意性交，Y形容被告是「口裏說不，但身體很誠實」，又指被告是在「想與唔想之間」、「又卻步又保留咁」。

案件編號：DCCC 628/ 2022