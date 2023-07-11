打擊年輕人吸煙　消息：控煙策略諮詢提出滿21歲始准買煙

政府明日（12日，星期三）發表《控煙策略諮詢文件》，就下階段的控煙措施收集市民的意見。消息指，諮詢會包括四個策略，當中討論內容包括擴大禁煙範圍、持續加煙稅、最低准買煙年齡由18歲提高至21歲、以及煙包健康警告面積由85%擴大至100%。



至於早前有團體提出設煙草終局，即建議某個年份或之後出生的市民終身不可買煙，據了解，這非控煙策略諮詢文件重點討論的策略之一。



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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擴大禁煙範圍包括餐廳酒吧露天地方、公屋

政府將於明日發表《控煙策略諮詢文件》，就下階段的控煙措施收集市民的意見。消息指，諮詢會包括四個策略，當中討論內容包括擴大禁煙範圍。翻查資料，部分討論內容早前已有團體曾建議，如擴大禁煙範圍至公共交通工具等候處、學校外10米範圍、餐廳酒吧露天範圍，以至研究公屋禁煙等。

研設加煙價即自動加煙稅機制

另外，諮詢文件亦建議持續加煙稅，據早前世衞的建議，煙草稅應佔煙草零售價格最少75%，而現時煙草稅的比率僅為約60%。據了解，政府初步想法並非一次性加價，而是規定煙草稅佔煙草零售價比率，即如煙草零售價加價，其煙草稅亦會按比率自動調整。

▼財政預算案．煙草稅加三成▼



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「設煙草終局」非諮詢文件重點

除以上兩項方向外，諮詢委員會亦會就提升至21歲才准買煙、以及煙包健康警告面積擴大至100%進行諮詢。

至於早前有團體提到設煙草終局，建議某個年份或之後出生的市民終身不可買煙，據了解，這非控煙策略諮詢文件重點討論的策略之一。