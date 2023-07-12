牙醫荒｜暫緩畢業生須公營機構服務一定年期規定　研引入海外牙醫

牙醫出現人手荒，醫衞局早前研究修例，要求本地牙醫畢業生，需要在衞生署、醫管局或其他指定機構實習一年和服務兩年，方可註冊為牙醫。醫衞局在最新文件指，業界非常關注「一刀切」的影響，加上私營界別都有短缺，政府決定現階段不會訂立相關公共服務要求。同時為解決牙醫不足問題，政府建議修例，增設途徑引入合資格非本地培訓牙醫的「有限度及特別註冊」。



本港牙醫出現人手荒。（資料圖片）

業界關注公營機構服務一定年期規定影響私營界別人手供應

醫衞局在提交立法會文件指，政府正探討修訂《牙醫註冊條例》（第156章）應對牙醫短缺，當局指出，在諮詢期間，持份者原則上同意本地培訓牙醫應提供公共服務，但非常關注一刀切實施對業界的影響，例如要求牙醫必須在公營界別全職服務一定年期，可能會影響私營界別的人手供應。

醫衞局：不會在今次修例工作訂立公共服務要求

當局認同，私營界別面對牙醫短缺問題，同樣會影響廣大市民接受牙科護理服務的機會，故現階段適宜以行政方式靈活進行，不會在今次修例工作訂立公共服務要求。

當局會探討容許本地培訓牙醫，透過提供特殊牙科服務及協助培訓牙科專業等方式，滿足持續專業發展要求。

專科牙醫方面，醫衞局則指會探討透過僱傭合約，要求獲衞生署培訓支援的牙醫在取得專科資格後，須繼續於公營界別服務一定年期，並邀請醫管局考慮採用類似安排。

本港牙醫出現人手荒。（資料圖片）

增途徑引入合資格非本地培訓牙醫

就引入合資格非本地培訓牙醫，當局建議，增設「有限度註冊」途徑，合資格非本地培訓牙醫，不論是否香港永久性居民，可向牙管會申請於香港的指明機構全職執業；另增設「特別註冊」，讓擁有較高牙醫專科資格的非本地培訓牙醫來港服務。

當局為提升吸引力，建議牙醫總計受僱最少五年，並獲僱主機構認為滿意及稱職，「有限度註冊」牙醫可免考筆試和實務試，只需通過臨床考試便可獲正式註冊，「特別註冊」牙醫就毋須參與許可試，可獲正式註冊。

「有限度註冊」和「特別註冊」的有效期均以三年為限，並由牙管會批准和續期，而註冊須與受僱工作掛鉤，若提前終止工作相關註冊亦會告終，如牙醫受僱其他機構，須重新提交申請。