初選案｜施德來庭上哽咽　稱論壇上說得最多的一句：我好鍾意香港

民主派初選案今（12日）下午於西九龍法院（暫代高等法院）續審，民協前主席施德來繼續作供。他承認在選舉論壇時曾說出如：「可能派國家幹部走黎學校」、「製造白色恐佈」，甚至是「願榮光歸香港」，等政治用語，他又稱「唔怕DQ(取消參選資格)」，欲以顯示其強硬和進取形象，惟他也稱，在論壇上講得取最多的一句是：「就係我好鍾意香港。」施覆述至此亦哽咽起來。案件明續。



不會想攬炒情況出現

辯方指施德來於2020年7月4日，出席由九東秘書處舉辦的選舉論壇時，講及「攬炒」一詞。他庭上解釋，「攬炒」是當時的政治選舉用語，指兩次否決預算案，爭取五大訴求。法官陳仲衡問，是哪一方「攬炒」，施回應是民主派和時任特首林鄭月娥，因在否決預算案後，會解散立法會，民主派因此會失去議席。若重選後，他們再進入立會，第二次否決預算案，則林鄭要辭職。李官問，民生會否也受影響，施同意，因會妨礙政府運作，但表明：「我唔會想真係咁做。」

民協創黨會員譚國僑（左）今亦有到庭旁聽，並與被告施德來（右）一同離開。（朱棨新攝）

聲稱唔怕DQ只為顯示強硬形象

此外，就施在論壇稱「國際社會制裁中共」，他稱當時是分析，政府若大規模DQ(取消參選資格)，令國際社會制裁中國，但未有呼籲制裁，亦無相關想法，因他不認為政府會這樣做，也認為自己沒有機會被DQ。他在論壇稱「唔怕DQ」，只是顯示其強硬和進取的形象。

說得最多一句是：我好鍾意香港

施又指，他在論壇時說：「可能派國家幹部走嚟學校」、「願榮光歸香港」和「製造白色恐佈」都是政治用語，又稱他在論壇中講得最多的是：「就係我好鍾意香港」。他覆述至此突哽咽起來。

擔心國安法後民主空間收窄

辯方展示施參加初選的宣傳單張，他解釋單張中的口號「抗極權 衛我城」，「抗極權」是指面對中共極權打壓，因當時有人擔心，國安法會收窄民主自由的空間。

認同戴指初選不屬非法手段

此外，戴耀廷於2020年7月6日召開記者會，再指初選沒有違國安法。此外，《文匯報》於同月9日刊登時任政制及內地事務局長曾國衛的訪問，指初選可能違法。戴於同日在記者會上反駁，重申初選不會是國安法中的「非法手段」，施亦認同戴的說法。

初選落敗後已停止選舉工程

施又稱，初選時以低票落敗後，之後已停止選舉工程，亦沒有參加正式選舉。施強調，從沒有和他人串謀，若他當選亦不會無差別否決預算案，亦無意顛覆國家政權和癱瘓政府。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)