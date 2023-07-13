樹木辦遲介入涉部門權責爭議投訴　有個案拖半年　申訴公署促改善

申訴專員公署今日（13日）公布有關政府土地上樹木投訴處理的主動調查報告，調查所得，政府熱線1823每年平均接獲約2.4萬宗樹木投訴，涉及部門權責爭議的個案每年平均約1100宗，佔全年投訴3.3%至5.9%不等，在有關涉及權責爭議個案中，每年均有數十宗個案需時逾三個月投訴人才獲回覆。報告指，即使涉權責爭議比例屬少數，但樹木狀況存變數，若投訴因部門權責爭議而不獲適時處理，可能帶來安全隱患。



公署三宗個案研究顯示 個案距離接收時間四至六個月樹木辦始介入協調

申訴專員公署調查報告發現，過往樹木辦在接獲1823通知後會按機制待相關部門投訴主任重新審視個案，若爭議未獲解決，樹木辦才正式介入並作出協調及裁決。公署的三宗個案研究顯示，當樹木辦介入時，個案距離接收時間已達四至六個月不等。

申訴公署初步偵訊後樹木辦試行優化 公署：處理時間沒明顯減少

公署指，當該署展開初步偵訊後，樹木辦於去年初試行優化機制，提前介入處理全部由1823上呈至部門投訴主任的個案，但從個案研究所見，個案上呈至部門投訴主任時或已出現嚴重延誤，即使樹木辦在個案上呈至部門投訴主任時已介入，但處理時間沒明顯減少。

申訴專員趙慧賢：樹木辦是否掌握有多少投訴及延誤？

申訴專員趙慧賢指，1823已接收大部份投訴，每年平均2.8萬宗樹木投訴之中，約4000宗由樹木管理部門直接或以其他方式接獲，全部均會定期向樹木辦匯報，但最重要是「中央層面樹木辦是否掌握有幾多投訴同埋係咪出現延誤。」

對於地政總署處理投訴太久，申訴專員趙慧賢指，地政總署管轄範疇之大，佔全港三分之一，「逾期答覆真係唔理想」，但看見已有所改善。

申訴專員公署7月13日公布有關政府土地上樹木投訴處理的主動調查報告，調查所得，政府熱線1823每年平均接獲約2.4萬宗樹木投訴，涉及部門權責爭議的個案每年平均約1100宗。（申訴專員公署圖片）

申訴專員公署建議，就涉及部門權責爭議的個案，樹木辦應以投訴的整體處理時間作為其中一個介入準則，以減低問題樹木因未獲適時處理而引致環境衞生滋擾甚至安全風險。

▼9月16日 何文田巴富街一棵鳳凰木倒塌壓中一輛保母車及三輛私家車▼

